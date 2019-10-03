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Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с конца августа

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с конца августа на фоне негативной динамики мировых площадок из-за опасений замедления экономики США.

К 12:32 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2699,27 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1306,34 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

В лидерах отката выступают акции "РусАла" (-3,2%), "Распадской" (-2,9%), "Татнефти" (-2,3%), "Северстали" (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-10,9%), "Россетей" (-1,7%), ВТБ (-1,6%).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), снижается Европа (FTSE просел на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Давление на российские акции также оказывает нефть, которая после утренних попыток коррекции также возобновила снижение. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 12:32 по Москве составила $57,26 за баррель (-0,8% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,34 за баррель (-0,6% и -1,8% в среду).

МосБиржа РТС

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