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Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Пока подтверждения 15 случаев, банк выясняет масштаб утечки

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Альфа-банк пока достоверно подтвердил утечку данных 15 клиентов, по факту началось внутреннее расследование, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. В компании уверены, что утечка не была результатом нарушения защиты информационной системы банка.

В банке выясняют масштаб утечки.

В пресс-службе заверили, что инцидент не угрожает безопасности клиентов, поскольку не была затронуты данные, необходимые для доступа к счетам.

Ранее РБК сообщил, что 31 октября на специализированном форуме появилось объявление о продаже данных 3500 владельцев кредитных карт Альфа-банка и 3000 клиентов "Альфа-Страхования". В бесплатном доступе были выложены 23 договора с указанием имен клиентов, их паспортных данных, номеров телефонов, адресов регистрации, суммы кредита или страховки, предмета страхования и даты заключения договора. Проверка этих данных в девяти случаях подтвердила, что эти люди недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке.

В начале октября стало известно об утечке данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. "Коммерсантъ" писал о 60 млн клиентов, банк сначала подтвердил утечку данных 200 человек, а затем 5000. Виновным был признан сотрудник банка, возглавлявший сектор в одном из бизнес-подразделений, проверка установила, что он хотел похитить данные клиентов в корыстных целях.

После сообщений о новой утечке данных клиентов Сбербанка был задержан и арестован коллектор из Волгограда.

Альфа-банк Сбербанк

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