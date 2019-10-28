VEON назначил двух операционных директоров

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON (материнская компания российского "Вымпелкома", владеет брендом "Билайн") назначил двух операционных директоров. Выходец из Facebook Сержи Херреро вступил в должность 1 сентября.

Вторым операционным директором стал бывший глава Turkcell Каан Терзиоглу, он приступит к работе 1 ноября. Ранее Терзиоглу стал членом совета директоров холдинга.

С июля 2018 года операционным директором компании был Шелль Мортен Йонсен, он оставит эту должность в ноябре и будет советником группы.

Крупнейший акционер VEON - LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9%), норвежской Telenor принадлежит еще 8,9% VEON, free float компании на Nasdaq составляет 34,9%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

100%-ная дочерняя компания VEON - ПАО "Вымпелком" - третий по величине абонентской базы сотовый оператор России. На "Вымпелком" приходится около половины доходов VEON.