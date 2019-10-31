Алтайская торговая сеть проиграла суд Rovio за товары с изображениями Angry Birds

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в Москве отклонил кассацию торговой сети "Новэкс" (Алтайский край) на решение по делу о незаконной продаже товаров с товарными знаками финской Rovio Entertainment, создателя игры Angry Birds. Это следует из картотеки арбитражных дел. Это решение было принято в начале октября.

Ранее "Новэкс" проиграла Rovio суды в первой инстанции и в апелляционной.

Суд первой инстанции в мае взыскал с ритейлера 4,5 млн рублей в пользу Rovio за нарушение исключительных имущественных прав владельца бренда, а также обязал возместить компании около 5000 рублей, которые она потратила на покупку контрафакта, предъявленного позднее в суде.

В кассационной жалобе "Новэкс" попросил снизить сумму взыскания до минимальных 45 000 рублей. Заявитель указывал, что размер компенсации не был должным образом обоснован. Также ритейлер обращал внимание суда, что он не является производителем спорного товара и не знал, что на нем товарные знаки были размещены с нарушением имущественного права Rovio.

Дополнительные доказательства по делу "Новэкс" предъявить не смог. Юриста компании Елену Асатиани не пустили на заседание, поскольку она не смогла предъявить суду документы о высшем юридическом образовании или о наличии ученой степени по юридической специальности". Суд также отказал "в приобщении к материалам дела отзыва компании на кассационную жалобу ввиду непредставления доказательств его направления другим лицам, участвующим в деле".

Суды первых двух инстанций установили, что "Новэкс" с 19 ноября 2017 года по 24 августа 2018 года продавала товар с девятью товарными знаками Rovio - изображениями "Красной Птицы", "Черной Птицы", "Желтой Птицы", "Голубой Птицы", "Белой Птицы "Матильды", "Птицы с длинным клювом", "Свиньи" и "Свиньи с бородой". Rovio не передавала ритейлеру права на объекты интеллектуальной собственности.

В ноябре 2018 года финская компания потребовала, чтобы "Новэкс" изъял из продажи контрафакт. Торговая сеть этого не сделала. Финны обратились в суд.

В суде представители Rovio предъявили чеки, подтверждающие покупку контрафактной продукции Angry Birds в магазинах "Новэкса" в Новосибирске, Хакасии, Кемеровской области и Красноярском крае.

Довод ритейлера о том, что в компании не знали, что это контрафакт, суд счел неубедительным. Суд также установил, что контрафактный товар "Новэксу" поставила фирма "Калипсо", ликвидированная весной 2019 года.

Rovio Entertainment разрабатывает и издает мобильные игры, является владельцем различных брендов, самым популярным из которых является Angry Birds. Штаб-квартира компании находится в финском городе Эспоо.

"Новэкс" - крупная торговая сеть, продающая бытовую химию, косметику, парфюмерию и хозяйственные товары.