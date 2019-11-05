"РусАл" с декабря приостановит производство кремния на Урале из-за нерентабельности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ООО "РусАл Кремний-Урал" (Каменск-Уральский) планирует временно остановить работу производства из-за нерентабельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В условиях устойчивой тенденции снижения цен на мировом рынке производство кремния в России является глубоко убыточным. В этой связи с 1 декабря будет временно приостановлена работа кремниевого производства на Урале до стабилизации цен", - подтвердил информацию агентству официальный представитель "РусАла".

Он отметил, что на данный момент на производстве трудятся 250 человек, из которых 78 сотрудников останутся работать для поддержания оборудования, около 50 человек будут трудоустроены на Уральском алюминиевом заводе "РусАла", 20 человек - в структурах подрядных организаций.

Отмечается, что оставшимся предложат трудоустройство на других предприятиях Каменска-Уральского. "Сотрудникам будут произведены выплаты в соответствии с коллективным договором и законодательством РФ", - добавили в компании.