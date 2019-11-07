Рынок акций РФ впервые превысил 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне свежих новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и превысил рубеж 3000 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3008,54 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1487,03 пункта (+1,1%) - максимум с осени 2013 года; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 63,75 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+3% и +2,2% "префы"), "Мобильных телесистем" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +1,1% "префы"), "Норникеля" (+2,2%, до 18,706 тыс. рублей - новый максимум), "Роснефти" (+2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "Интер РАО" (+1,8%), "Распадской" (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), Сбербанка (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "РусАла" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Башнефти" (-0,5% и -0,8% "префы"), "Мосбиржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос всего на 0,1%, китайский Shanghai Composite остался на уровне среды) на фоне обеспокоенности инвесторов вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

СМИ ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря.

Однако в четверг на фоне свежих новостей растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,8%) и обновляет максимумы Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 3090 пунктов).

США и Китай договорились о поэтапном сворачивании пошлин в рамках подготовки торгового соглашения, о чем сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, об установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, о мерах по защите интеллектуальной собственности и об открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Нефть

Нефть в четверг также корректируется вверх после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе; цена Brent к 18:50 по Москве сократила откат до $0,3 относительно уровня суточной давности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,44 за баррель (+1,1% и -1,9% накануне), декабрьская цена WTI - $57,17 за баррель (+1,5% и -1,5% в среду).

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей. Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики ожидали роста резервов на 2-2,7 млн баррелей.

Комментарии экспертов

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рост акций "Мечела" был обеспечен фундаментальными причинами - по сообщениям СМИ, ВТБ выкупил у Сбербанка задолженность компании в размере порядка 50 млрд рублей.

Индекс S&P 500, так же как и рублевый индекс МосБиржи, продолжает покорение исторических максимумов. Основным поводом для покупок в четверг стали новости о готовности США и Китая отменить импортные пошлины в случае заключения первой фазы торгового соглашения. Информация, однако, поступила от министерства торговли КНР и пока что не была подтверждена американской стороной.

В Европе оптимизм ограничивался худшими, чем ожидалось, данными по промышленному производству Германии в сентябре, а также понижением Еврокомиссией прогнозов по росту экономики еврозоны в текущем и следующем году. Банк Англии при этом ожидаемо сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,75% годовых, а двое членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за ее понижение.

Индексы МосБиржи и РТС остаются в зоне краткосрочной перекупленности и также начинают выглядеть перекуплено в среднесрочном периоде, сохраняя "медвежьи" дивергенции с индикаторами RSI на недельных графиках. Тем не менее, пока игрокам на повышение остается лишь следовать за трендом. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2980-3015 пунктов.

С фундаментальной точки зрения ситуация на российских и зарубежных площадках остается оптимистичной. Инвесторы не находят поводов для коррекции, в связи с чем фиксация прибыли откладывается, но может наступить при неблагоприятных сигналах. Настроения Китая и США неустойчивы, но пока стороны стараются урегулировать конфликт, что не может не радовать рынки. В пятницу инвесторы будут оценивать статистику по торговому балансу КНР, которая может задать тон всему дню, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торги в четверг начались с продаж, но ситуацию вновь спасла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая сообщила, что условия для дальнейшего снижения ставки присутствуют, но ЦБ не будет действовать автоматически. В Минэкономразвития уже ожидают, что к концу года рост цен замедлится до 3-3,3%, а это возможность для смягчения денежной политики еще на 50-100 базисных пунктов, что, соответственно, повышает актуальность дивидендных акций. Именно эти бумаги вытащили индекс МосБиржи выше отметки 3000 пунктов к середине дня.

Акции ВТБ (+0,2%) подорожали на фоне отчетности - в III квартале прибыль группы выросла на 4,2% (до 51,2 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль снизилась на 4%, но динамика в III квартале все же позволяет рассчитывать на рост показателя по итогам года. "Ростелеком" (-0,1%) отчитался о росте прибыли в III квартале на 12% (до 6,4 млрд рублей) при росте выручки на 5% (до 83,7 млрд рублей). Дополнительным позитивом для всего финансового рынка РФ стало то, что японское рейтинговое агентство JCR повысило кредитный рейтинг РФ с "BBB-" до "BBB".

Еще одним поводом для оптимизма на рынках стало заявление министерства торговли КНР о том, что в последние пару недель Вашингтон и Пекин договорились о взаимной отмене импортных пошлин на миллиарды долларов. Конкретные суммы и позиции не назывались, но китайское ведомство подчеркнуло, что это необходимый шаг для заключения предварительной торговой сделки. Нефть отреагировала ростом на заявления из Китая, а также на новости из Ирака. В Багдаде власти применили огнестрельное оружие для разгона митинга, что привело к гибели четырех человек, как об этом сообщает Reuters. Протесты продолжаются уже много недель подряд, но жестокость столкновений лишь нарастает, что начинает напоминать сценарий очередной "арабской весны", считает Кочетков.

Как отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, рынок празднует видимый успех торговых переговоров между США и Китаем, но не исключено, что сейчас эти новости уже полностью отыграны и рост скоро упрется в сопротивления.

Из китайских официальных источников в четверг пришла новость, что США и Китай достигли общей договоренности о снятии пошлин по мере выработки торгового соглашения, хотя подробностей пока мало, а для подписания не назначено ни времени, ни места. Но рынку понравилось то, что это сообщение пришло с китайской стороны. Фьючерсы на американские индексы взлетели до исторических максимумов, а доллар и иена снизились. Тем не менее, до той наверняка отдаленной даты, когда будет подписано хоть какое-то соглашение, переговоры еще вполне могут сорваться, считает эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, спрос на рисковые активы в четверг по-прежнему преобладал на фоне подвижек в торговых переговорах между США и Китаем. Индекс МосБиржи превысил психологически важный уровень 3000 пунктов, что повышает риски коррекции. Здесь может сказаться и перегретость рынка, и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. В этой связи растет возможность отката индекса МосБиржи в район 2800-2900 пунктов. Что же касается возможности дальнейшего роста, то для его продолжения рынку могут понадобиться существенные позитивные новости, что позволит переломить тенденцию к фиксации прибыли.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, исходя из последних заявлений главы ЦБ РФ, у регулятора остается достаточно диапазона для дальнейшего снижения ставок. Такие взгляды монетарных властей позволяют ожидать снижения ключевой ставки в коридор 6-6,25% в перспективе I полугодия 2020 года. В результате в настоящий момент можно оценить вероятность снижения ключевой ставки в декабре на 25 базисных пунктов ниже 50%, но в то же время все меньше сомнений в том, что регулятор продолжит снижать ставку в ближайшие полгода.

Текущий информационный фон наполнен различного рода информацией о движении США и Китая навстречу друг другу в плоскости торговой сделки. Данный фактор сближения переговорных позиций сторон является основным драйвером текущего risk-on. В результате такая рыночная эйфория может на время отвлечь участников рынка от проблем с мировой экономикой и, в частности, снизить их ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС. Другими словами, текущий рыночный оптимизм и отсутствие критического ослабления макроэкономических показателей США (сейчас они продолжают плавное ухудшение) определят воздержанность Федрезерва от дополнительных снижений ставки в перспективе до начала второго полугодия 2020 года.

Также стоит обратить внимание на то, что текущий оптимизм в плоскости торговых переговоров Штатов и КНР не следует рассматривать как достаточную предпосылку для значительного снижения опасений за мировой и рыночный рост в среднесрочной перспективе, считает Покатович.

По оценке аналитиков Нордеа банка, оптимизм по теме торговых переговоров США-КНР может оказаться избыточным, так как фундаментальные противоречия между двумя странами вряд ли можно будет решить подписанием номинальной сделки. Кроме того, противоречивый новостной фон по этой теме (подписание первой фазы сделки между США и КНР может быть отложено до декабря) косвенно указывает на сложность этих переговоров. Таким образом, данная тема не станет долгосрочным драйвером позитивных настроений на глобальных площадках, а оптимизм по торговым переговорам вполне может оказаться краткосрочным.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+14,6%, до 67,55 рубля), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+12,7%), ПАО "Тантал" (+4,9%), "Транснефти" (+4,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,8%), "Кузбасской топливной компании" (+3,5%, до 189 рублей), "Иркута" (+2,9%).

Акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" на старте торгов поднимались на очередные 40% (до 82,5 рубля - максимум с января), отыгрывая новости среды о запуске программы обратного выкупа акций (buyback) с премией к рынку. Компания объявила о выкупе до 5% акций по цене не выше цены IPO (132 рубля) с 11 ноября по 31 мая, общий объем обратного выкупа акций составит не более 386 млн рублей. Приобретенные в рамках выкупа акции планируется использовать для мотивации менеджмента, а также в общекорпоративных целях, сообщила компания.

Компания Kilton Overseas Limited (структура "Сафмара") представила в ЦБ РФ оферту миноритарным акционерам ПАО "Кузбасская топливная компания", говорится в материалах КТК.

Kilton и два других акционера компании - Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited - подконтрольны группе "Сафмар" семьи Гуцериевых. В совокупности Kilton, Rontelor и Hemfield владеют более 46% акций КТК.

В материалах угольной компании отмечается, что Kilton готова приобрести 53 млн 459,997 тыс. акций "Кузбасской топливной компании", что составляет 53,9% уставного капитала. Если все миноритарии примут оферту, группа "Сафмар" консолидирует 100% компании.

В октябре группа "Сафмар" приобрела долю в 27,24% КТК у структур Prosperity. Сумма сделки составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте - 196,27 рубля. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, сообщал тогда Prosperity.

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (-7,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (-4,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-3,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-3,6%), Polymetal (-3,5%), ПАО "Павловский автобус" (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,187 млрд рублей (из них 15,122 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 10,779 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).