Поиск

"Транснефть" вывела трубопроводную систему Восточная Сибирь-Тихий океан на максимальную мощность

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" завершила все работы по расширению пропускной способности трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) и вывела ее на максимальную проектную мощность.

"ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) сможет прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн", отметил министр энергетики Александр Новак на церемонии запуска, осуществленной по видеосвязи

Транснефть

Новости

Сын Николая Патрушева учредил АНО "Центр "Арктические инициативы"

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

Сотрудники оборонного предприятия получили условные сроки за хищение 115 млн рублей

"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Мантуров заверил, что господдержка компенсирует повышение утильсбора в цене автомобиля

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" новый транзитный контракт по европейским правилам

Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег по решениям Стокгольмского арбитража

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег по решениям Стокгольмского арбитража

В Москве на заправках солярка подорожала на 57 копеек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');