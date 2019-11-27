"Транснефть" вывела трубопроводную систему Восточная Сибирь-Тихий океан на максимальную мощность
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Транснефть" завершила все работы по расширению пропускной способности трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) и вывела ее на максимальную проектную мощность.
"ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) сможет прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн", отметил министр энергетики Александр Новак на церемонии запуска, осуществленной по видеосвязи