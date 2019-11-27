Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что без госсектора повысить производительность труда в целом в экономике будет невозможно.

"Однозначно, что здесь государство будет действовать через директивы, через указания о разработке планов повышения производительности труда, о повышении экспортных возможностей, о привлечении МСП и так далее, все то, что дает вклад в развитие экономики. И такие директивы Минэкономразвития подготовило, мы на проектных комитетах их рассмотрели, и правительство такие директивы примет", - сказал министр.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь сообщил, что "недавно встречались у Антона Германовича (Силуанова. - ИФ.) со всеми госкомпаниями, и всем им поставлены задачи наращивать производительность на 5% в год".

Он уточнил, что эти обязательства будут утверждать советы директоров, и это "должно влиять на финальный результат деятельности госкорпораций".

По словам Орешкина, к госкорпорациям разное отношение и во власти и в обществе в зависимости от их эффективности. "Есть госкомпании, которые отстают, от которых мы слышим - одна у них дыра финансовая, вторая дыра финансовая, нужны меры поддержки и так далее. Понятно, что отношение к ним соответственно другое (чем к более эффективным. - ИФ.). Поэтому есть прямой посыл со стороны акционеров, нам хорошо видно, кто двигается в правильном направлении, и кто двигается в другую сторону", - заявил глава Минэкономразвития.

Задача ускорения роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году была сформулирована в майском указе президента в 2018 году.