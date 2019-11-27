Патриарх попросил правительство передать Новоиерусалимскому монастырю ближайший бассейн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил правительство передать Воскресенскому Новоиерусалимскому мужскому монастырю находящееся неподалеку разрушенное здание бывшего бассейна и дать денег на его реконструкцию. Он сообщил об этом на совете благотворительного фонда по восстановлению монастыря.

После реконструкции это здание может быть использовано для православной гимназии, которую хотят создать на базе конного двора монастыря, объяснил предстоятель РПЦ. По его оценке, бывший бассейн находится в руинированном состоянии, восстанавливать его будет непросто.

"Есть соответствующий объем капиталовложений, который мы могли бы потом обсудить. По данному объекту уже подписано мое согласие на его передачу. В настоящее время решение о передаче находится в компетенции Росимущества", - добавил патриарх.

Он напомнил, что президент Владимир Путин в ноябре 2017 года поддержал предложение восстановить конный двор монастыря (ансамбль конца XIX века) и гидросистему с прудами.

"Именно на этих объектах предлагаю сосредоточить наше внимание и подумать о возможных вариантах решения имеющихся проблем", - сказал патриарх.

По его словам, Минкультуры предусмотрело средства для подготовки необходимой научно-проектной документации для этих работ, которая должна быть подготовлена к августу 2020 года. Кирилл рассказал, что на базе конного двора впоследствии планируется учредить центр образования, возможно, православную гимназию при монастыре.

Говоря о гидросистеме с прудами, патриарх рассказал, что в сейчас оформляется право собственности государства на земельный участок площадью 49,4 га для последующей передачи в безвозмездное пользование монастырю.

"Проведены рекогносцировочные работы, но требуется обследование всех прудов на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Думаю, эти работы можно было бы провести силами министерства обороны", - заметил патриарх.

По его словам, при восстановлении указанной территории нужно учесть возможность приспособления ее, в том числе, под хозяйственные нужды, которые позволили бы решить вопросы самообеспечения монастыря, например, устроить места для рыбной ловли, аптекарского огорода, мест для содержания и выпаса скота. Кроме того, по мнению патриарха, этот объект мог бы использоваться и в рамках экотуризма. Также эта гидросистема может использоваться при тушении пожаров, сказал предстоятель.

"Печальный случай с собором Нотр-Дам де Пари показал, насколько важно иметь рядом с памятниками водный запас", - заметил он в связи с этим.

"Хотел бы выразить надежду на то, что при организации последующих работ сохранится прежняя модель финансирования, которая уже показала свою эффективность. Считаю важным продолжить взаимодействие с Федеральным агентством по делам национальностей России по документальному оформлению субсидий из федерального бюджета, направляемых фонду для подготовки монастырских объектов, в которых предполагается проводить, в том числе, и духовно-просветительские мероприятия", - подчеркнул глава РПЦ.

Одновременно он предложил обсудить вопрос воссоздания двух исторических гостиниц и прилегающей инфраструктуры, и создания паломнического центра.

"Ориентировочный объем финансирования на разработку научно-проектной документации по восстановлению монастырских гостиниц также составляет определенную сумму, которая подлежит обсуждению сегодня", - добавил он.

На этом же заседании премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что работы по восстановлению монастыря полностью завершились и обошлись бюджету почти в 10 млрд рублей. Он пообещал, что правительство будет регулярно выделять дополнительные деньги на поддержания ансамбля.