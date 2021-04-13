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Кальвинисты попросили передать им два здания в центре Петербурга

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Русская Евангелическо-реформатская церковь (кальвинисты, голландская церковь) в Москве попросила Смольный передать ей в безвозмездное пользование на 100 лет два исторических здания в центре Петербурга. Ее обращения опубликованы на сайте комитета имущественных отношений.

Организация просит передать ей девять помещений в здании на Невском проспекте, прежде принадлежавшее Голландской реформаторской церкви. Это дом 20 литера А на пересечении проспекта и набережной Мойки. Сейчас там располагаются библиотека имени Маяковского, "Комбинат спортивных сооружений ДОСААФ" и другие арендаторы. Заявители напоминают, что этот дом голландская церковь приобрела еще в 1724 году. Позже объект сгорел и на его месте была построена новая кирха. Богослужения в кирхе прекратились в 1926 году, здание было национализировано, церковь закрыта.

Во втором обращении протестанты указали дом 25 литера А по Большой Конюшенной улице, это бывшая Французская реформатская церковь. Сейчас в здании находятся "Санкт-Петербургский союз художников", Спортивная школа олимпийского резерва по шашкам и шахматам и другие арендаторы. Всего речь идет о четырех помещениях.

В исторической справке заявители указали, что там в 1724 году Французско-немецкая реформатская церковь купила участок и построила деревянную церковь, которая сгорела в 1762 году. Через 10 лет на том же месте была построена другая церковь, которая позже несколько раз перестраивалась. После закрытия храма в 1924-1930-х годах в здании размещались Богословские курсы баптистов, а затем Дом атеистической пропаганды. С 1937 года в здании располагался городской шахматный клуб Михаила Чигорина (Школа олимпийского резерва).

Оба объекта кальвинисты планируют использовать для богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Они просят дать положительный или мотивированный отрицательный ответ в месячный срок.

Петербург Смольный Евангелическо-реформатская церковь ДОСААФ Санкт-Петербургский союз художников

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