Рынок акций превысил 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемирового отскока

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду превысил рубеж 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции, подогретой новыми надеждами на заключение торговой сделки США и Китая, а также ростом нефти на статистике о сокращении ее запасов в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2900,66 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1430,03 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 63,89 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%), АФК "Система" (+2,6%), "Роснефти" (+2,1%), "Мосбиржи" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Ростелекома" (+1,5%), "РусАла" (+1,4%), "Мечела" (+1,2%), "Татнефти" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Норникеля" (-0,3%), "Россетей" (-0,2%).

В США индексы во вторник снизились третьи торги подряд на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая после заявления президента США Дональда Трампа в Лондоне на саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

В среду в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%), но наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-1,3%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может еще больше усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который во вторник проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго. Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Вышедшие в среду статданные в Китае указали на ускорение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в ноябре поднялся до максимальных с апреля 53,5 пункта с октябрьских 51,1 пункта. Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Тем временем надежды на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином вновь подогрели западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило в среду, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников Bloomberg, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Нефть в среду раллировала на данных Минэнерго США, цена Brent вечером поднялась на $2,6 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $63,2 за баррель (+4% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,44 за баррель (+4,2% и +0,3% во вторник).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом выросли сильнее ожиданий.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывают новости о том, что страны ОПЕК+ по итогам заседания на этой неделе могут договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Нефть Brent смогла превысить $63 за баррель, на западных фондовых площадках также наметился рост.

Тем не менее, пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно. Сейчас наблюдается коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения, когда часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2840-2860 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фундаментальной причиной повышения рынков в середине недели стали появившиеся в СМИ новости от осведомленных с ситуацией источников, сообщающих о приближении США и Китая к заключению первого этапа торговой сделки. Соглашение, по данным источников, может быть подписано до 15 декабря, то есть до даты потенциального ужесточения импортных пошлин против Китая. Статистика при этом показала замедление темпов роста занятости в частном секторе США в ноябре, по оценкам ADP, со 121 тыс. до 67 тыс. (ожидалось 140 тыс.) и снижение индекса экономических условий ISM в ноябре с 54,7 до 53,9 пункта (ожидалось 54,5 пункта).

В Европе региональная статистика показала лучшие, чем ожидалось, данные по сектору услуг Германии и еврозоны в ноябре, темпы роста активности в которых ускорились. Нефть выросла на данных Минэнерго США и комментариях министра нефти Ирака, которые не исключали продления сделки ОПЕК+, в том числе до конца следующего года. Страны среди прочего рассматривают возможность дополнительного сокращения нефтедобычи на 400 тыс. б/с.

Акции "М.Видео" (+5,1%, до 544,9 рубля) выросли второй день подряд. В среду стало известно, что компания утвердила выплату дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на акцию. Последний день бумаги торгуются с дивидендами 12 декабря. Причиной повышения обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" могли стать новости об их включении в расчет индекса "Мосбиржи-10", которые поступили еще во вторник.

Индексы МосБиржи и РТС отвоевали пробитые накануне значения 2900 и 1420 пунктов. Давление на индикаторы в краткосрочном периоде, однако, будут оказывать сопротивления 2940 и 1450 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), до преодоления которых лучше не рассчитывать на возвращение к уверенному росту. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2875-2925 пунктов. Если ОПЕК+ порадует рынки, рискованные активы в конце недели получат дополнительную поддержку, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, не успел российский рынок испугаться утренних распродаж, как в американских СМИ появилась информация, что Китай и США все же движутся навстречу первой фазе торгового соглашения. Как известно, к этому действию они уже движутся в течение пары месяцев, а накануне Трамп вовсе говорил о возможности отложить его до периода после грядущих президентских выборов в США. В любом случае, на рынках продолжаются качели на новостях о переговорах.

"Газпром" сообщил о продаже 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid. Ритейлеру X5 Retail Group доначислили 1,4 млрд рублей неуплаченных налогов за 2014 год. Компания не смогла оспорить решение ФНС в суде первой инстанции, но может продолжить тяжбу. Всемирный банк порадовал улучшением прогноза роста ВВП РФ по итогам текущего года до 1,2% с прежних 1,0%. На 2020-2021 годы ВБ немного расширил диапазон ожиданий до 1,6-1,8%. В лидерах дня оказались бумаги "М.Видео" на новостях о дивидендах по итогам объединения с "Эльдорадо".

Пока сложно говорить о том, какой новостной фон рынки ждет впереди, но как минимум, КНР и США пока не готовы обваливать цены сообщениями о провале переговоров. Американские СМИ пишут о том, что источники внутри переговорного процесса утверждают финализацию сделки первой фазы до момента вступления в силу очередных американских пошлин 15 декабря. Для сохранения оптимизма на рынках все же потребуется реальное подтверждение того, что США и КНР готовы в ближайшее время заключить торговую сделку первой фазы, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции ПАО "Русская аквакультура" (+7,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,4%), "префы" "Селигдара" (+4,2%).

Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-5,3%), акции ОАО "GTL" (-4,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,424 млрд рублей (из них 14,796 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").