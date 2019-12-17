Британский ЦБ оценил устойчивость крупнейших банков страны перед "жестким" Brexit

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Все семь крупнейших банков Великобритании по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса 2008 года; Банк Англии пришел к выводу, что эти финансовые учреждения смогут продолжить кредитовать потребителей и бизнес даже в условиях сильного экономического кризиса, они справятся даже с выходом Великобритании из состава Европейского союза без соглашения ("жесткий" Brexit) и с мировой торговой войной, уверен британский ЦБ.

"Тесты показали, что банковская система Великобритании выстоит в случае глубокой синхронной рецессии в британской и глобальной экономиках - более сильной, чем мировой финансовый кризис", - отмечается в сообщении Банка Англии.

В стресс-тестах принимали участие Barclays, Lloyds Banking, HSBC Holdings Plc, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS), Santander UK Group Holdings Plc и Standard Chartered Plc.

Nationwide справился лучше всех: при негативном сценарии теста коэффициент достаточности основного капитала (CET1) банка снизится до 13,1% с 31,7%, что существенно выше, чем требуемые регуляторами 7,9%. Также очень высокие результаты продемонстрировали RBS, Santander и Standard Chartered.

Наименее хорошие показатели были отмечены у Barclays из-за рисков, связанных с "крупным бизнесом в сфере кредитных карт в Великобритании и других странах", говорится в сообщении ЦБ. У данного банка CET1 в случае кризиса упадет до 8,9% с 13,2%.

Тем не менее, ни один из банков не пройдет тест без сокращения дивидендных выплат и бонусов. Поэтому Банк Англии предупреждает, что "инвесторы должны помнить, что это снижение для банков станет необходимостью", если негативный сценарий материализуется.

В этом году условия стресс-тестов подразумевали падение глобальной экономики на 2,6% при сокращении ВВП Великобритании на 4,7%, повышение базовой процентной ставки Банком Англии до 4% годовых (с нынешних 0,75% годовых), а также взлет безработицы в стране до 9,2%.

Кроме того, Комитет по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) во вторник объявил о повышении контрциклического буфера капитала для банков страны до 2% с 1%.