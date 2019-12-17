Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.

"Сегодняшнее позитивное заключение, по сути, является следствием недавнего принятия Верховной радой закона о разделении. На основании этого закона вертикально интегрированная группа "Нафтогаза" передала акции ГТСО холдинговой компании МГУ ("Магистральные газопроводы Украины"), контролируемой министерством финансов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте секретариата.

В документе отмечается, что министерство финансов Украины "предоставило ГТСО так называемые права экономического управления транспортными активами, которые позволяют компании использовать и эксплуатировать государственную систему".

"В результате этих транзакций ГТСО приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января 2020 года", - сказано в публикации секретариата Энергетического сообщества.