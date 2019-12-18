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"Газпром" собрался построить газохимический комплекс на Ямале

Не сумев построить НГХК, компания задумалась о проекте в 10 раз больше - на Бованенково, сообщают Ведомости

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса: производства полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, сообщают "Ведомости".

"Газпром" оценивает возможность строительства завода мощностью 3 млн т на основе технологии МТО (метанол в олефины). Эта технология позволяет производить этилен и пропилен из сухого газа через предварительное получение метанола.

Между тем, пока известен только один газохимический проект "Газпрома" на Ямале - "Новоуренгойский газохимический комплекс" на 400 тыс. тонн полимеров. Стройка тянется с 1993 года, постоянно меняются ответственные за нее, завершение проекта регулярно сдвигается.

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения - Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Суммарная добыча, на которую рассчитывает выйти "Газпром", - около 180 млрд куб. м газа в год. Вместе с вовлечением в разработку более глубоких залежей компания собирается после 2030 г. довести добычу газа на кластере примерно до 217-223 млрд куб. м, что более чем вдвое превышает план на 2019 год - 95,5 млрд куб. м.

"Газпром" уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR, отмечает издание.

Газпром

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