В Карском море всплыла уже вторая нитка "Газпрома" через Байдарацкую губу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.

Байдарацкая губа — залив в южной части Карского моря, расположенный между берегом материка и полуостровом Ямал.

ООО "Газпром проектирование" объявило открытый конкурентный отбор на выполнение комплексных инженерных изысканий для капремонта объекта "Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка)".

"Общая протяженность планируемых к ремонту участков составляет около 9,2 км.

Границы участков изысканий - ориентировочно 700 м от участков всплытия", - говорится в техзадании.

В материалах отмечается, что при ремонтных работах ожидается укладка газопровода в траншею глубиной до 4,5-5 м от поверхности дна.

К документации приложена копия письма руководства ООО "Газпром трансгаз Ухта" главному инженеру саратовского филиала ООО "Газпром проектирование", в котором сообщается, что "работы по восстановлению проектного положения и нормативной глубины залегания" участка газопровода (резервная, четвертая нитка) запланированы в период 2022-2023 годов.

"Протяженность ремонтируемых участков определена согласно данным приборно-водолазного обследования и включает оголенные участки, а также плечи дополнительного вскрытия газопровода", - заявляется в письме.

Инженерные изыскания планируется провести в 2020-2021 годах.

На сайте "Газпром трансгаз Ухты" говорится, что воркутинский филиал компании эксплуатирует четыре нитки подводного перехода, проложенного по дну Карского моря, общей протяженностью 287,2 км.

Как сообщалось, газопровод "Бованенково - Ухта-2" был запущен в январе 2017 года.

Согласно информации, опубликованной на сайте "Газпрома", трасса "Бованенково - Ухта-2", как и "Бованенково-Ухта", проходит через Байдарацкую губу (залив Карского моря), большую часть года покрытую льдом. Здесь используются обетонированные стальные трубы диаметром 1219 мм, рассчитанные на давление 120 атм. Прокладка газопроводов с такими техническими параметрами в столь суровых природных условиях была осуществлена впервые в мире.

Также сообщалось, что летом прошлого года планировались инженерные изыскания по проекту "Капитальный ремонт первой нитки подводного перехода через Байдарацкую губу". Строительство данной нитки было завершено в 2009 году. Несколько источников в "Газпроме" говорили "Интерфаксу", что после того, как эта труба была уложена, она неожиданно всплыла на поверхность, что потребовало от компании принятия срочных решений по восстановлению проектного положения газопровода.

В рамках капремонта"Газпром трансгаз Ухта" планировала углубить участок протяженностью 2,2 км.