Рынок акций РФ открылся ростом акций ТМК на 16% на корпоративных новостях

Индексы РТС и МосБиржи снижаются в пределах 0,1%

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля, просевшей нефти и фондовой Азии; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов потеряли в пределах 0,1%, при этом подскочили на 16% акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3011,66 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1519,72 пункта (-0,06%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 62,53 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1%), "Норникеля" (-0,6%), "Башнефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%).

Акции "Трубной металлургической компании" подскочили до 59,94 рубля (+16,4%), максимум сделок составил 61,26 рубля (+19%), бумаги в начале торгов лидируют по оборотам торгов - на сделки с ними пришлось более 0,132 млрд рублей.

В среду стало известно, что департамент юстиции США одобрил сделку по покупке компанией Tenaris американского подразделения "Трубной металлургической компании" - компании IPSCO. "Tenaris планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Tenaris.

Выросли рублевые акции "РусГидро" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).

Зарубежные рынки

В США индексы во вторник завершили торги на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро". После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

По данным Минторга США, число новостроек в ноябре увеличилось на 3,2% относительно предыдущего месяца - до 1,365 млн в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста до 1,345 млн домов.

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,8%.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Статданные, обнародованные в среду, указали на сокращение объема японского экспорта в ноябре 2019 года по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и оборудования для горнодобывающей отрасли. Согласно официальным данным, японский экспорт упал на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд). Объем импорта сократился на 15,7% - до 6,35 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японского экспорта в ноябре на 8,6%, импорта - на 12,7%.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 60,9 млрд иен по сравнению с 15,7 млрд иен в октябре.

Нефть в среду дешевеет на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США (запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей, резервы бензина - на 5,6 млн баррелей, максимальными темпами с января); цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,74 за баррель (-0,5% и +1,2% накануне), февральская цена WTI - $60,42 за баррель (-0,7% и +1,2% во вторник).

Накануне цены Brent и WTI выросли по итогам четвертой сессии подряд на оптимизме в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.