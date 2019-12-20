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Миноритарии "Распадской" пожаловались на компанию в ЦБ

Они обвиняют предприятие на работу в интересах контролирующего акционера - Evraz

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Миноритарии шахты "Распадская" (85,6% предприятия принадлежит Evraz Романа Абрамовича) пожаловались в Банк России, что компания не обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и ставит приоритетом интересы Evraz. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель миноритариев, управляющей партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

Жалобу подали Леонид Деспотули (возглавлял департамент инвестиционных услуг и андеррайтинга Связь-банка, сейчас – частный инвестор, владеет 60 000 акций "Распадской") и Сергей Попов (управляющий директор инвесткомпании NZT Rusfond, владеет примерно 0,5% шахты). Их поддержали 185 акционеров, в общей сложности заявителям принадлежит около 2% "Распадской".

По их словам, Evraz получает деньги за счет "Распадской" любыми способами, кроме дивидендов. К примеру, "Распадская" выводит деньги посредством внутригрупповых займов с использованием своих "дочек" и структур Evraz, говорится в жалобе. На 30 июня 2019 года общая сумма таких займов превысила 21 млрд рублей.

Также миноритарии указали, что "Распадская" не обеспечивает положительную динамику дивидендных выплат, хотя чистая прибыть компании растет с 2016 года. По их мнению, это разрушает акционерную стоимость и приводит к недооцененности акций предприятия. Заявители объяснили, что заинтересованы в качественном развитии всего российского фондового рынка, поэтому пожаловались в ЦБ.

Если регулятор признает их доводы обоснованными, он может привлечь руководство "Распадской" или саму компанию к административной ответственности за ущемление прав акционеров, удостоверенных акциями, объяснил юрист фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Василий Малинин.

"Распадская" – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. Его дивидендная политика предполагает выплаты акционерам не менее $50 млн, если долговая нагрузка не превышает 2 EBITDA. Предприятие входит в ПАО "Распадская" - подразделение "Распадской угольной компании" группы Evraz. Помимо шахты "Распадская", в состав ПАО входят "Разрез Распадский", шахта "Распадская-Коксовая", "МУК-96", обогатительная фабрика и инфраструктурные предприятия.

Evraz Распадская Банк России Леонид Деспотули Сергей Попов

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