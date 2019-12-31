Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам 2019 года

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Рубль уверенно вырос в 2019 году, укрепление нацвалюты в паре с долларом США составило 12,2%, в паре с евро - 14,7%. Рубль стал одним из лидеров роста emerging markets, уступив по темпам укрепления лишь немногим валютам-аналогам (рост аргентинского песо составил 59%, турецкой лиры - 12,4%).

Заметное влияние на рост рубля оказали ослабление санкционных рисков и достижение торговых договоренностей между США и Китаем, смягчение денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков и увеличение интереса инвесторов к стратегии carry trade, а также рост товарно-сырьевых рынков (нефти, металлов).

На максимуме доллар находился в январе 2019 года, на минимуме - в декабре (71,45 рубля и 61,51 рубля соответственно). Евро достиг максимальных отметок также в январе, минимальных - в декабре (79,19 рубля и 68,28 рубля соответственно).

Торговое соглашение США-Китай - один из основных факторов роста рубля

Торговая война между США и Китаем началась почти два года назад. Первоначально, еще в январе 2018 года, президент США Дональд Трамп установил пошлины в размере 30% на ввоз в страну солнечных батарей, а также 20% и 50% - на ввоз больших бытовых стиральных машин, мировым лидером в производстве которых является именно Китай.

К концу 2018 года пошлины на ввоз в США китайских товаров составляли 25% на группу товаров объемом $50 млрд в год и 10% - на импорт стоимостью $200 млрд в год. Список товаров, на которые были установлены пошлины, включал самые разнообразные предметы - электронику, запчасти для самолетов, спутники, медицинские товары, оборудование и прочее.

При этом США преимущественно поставляют в Китай сельскохозяйственные товары, основной объем которых составляли соя-бобы. Так, в 2017 году США поставили в КНР сельскохозяйственные товары на $19,6 млрд, из них $12,4 млрд пришлось на соя-бобы. Последние пять лет эти показатели почти не менялись.

В последние годы двусторонний торговый дефицит между США и Китаем колебался в пределах $350 млрд. В качестве одних из первых мер по его снижению американские власти хотели бы, чтобы Китай заключил разнообразные многолетние контракты в рамках масштабной торгового соглашения. При этом США предлагали Китаю начать приобретать в США товары, которые до этого Пекин закупал в других странах. Среди прочего, это нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ, говядина, мясо птицы и соевые бобы.

Кроме того, Вашингтон хотел бы добиться других долгосрочных изменений в Китае, включая реформу интеллектуальных прав и изменения стратегии "Сделано в Китае 2025", в рамках которой КНР хочет стать крупнейшим производителем товаров в 10 важнейших отраслях.

С начала 2019 года американская пошлина в 10%, которой облагался импорт китайских товаров объемом $200 млрд, должна была быть увеличена до 25%. Однако это повышение несколько раз откладывалось, и в итоге президент США Дональд Трамп поднял тарифы лишь 10 мая. Одновременно он дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Первоначально американский президент пообещал ввести 10%-ю пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Трамп объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. В дальнейшем эта дата была перенесена на 15 декабря.

Свои решения Трамп мотивировал необходимостью ответных мер на повышение пошлин со стороны Китая, а также неудовлетворенностью отсутствием результатов переговоров, которые были бы выгодны США. Со временем одним из наиболее проблемных вопросов стала тема интеллектуальной собственности, электронной коммерции и цифровых технологий.

Вашингтон в числе прочего требовал положить конец дискриминации иностранных поставщиков облачных услуг и отказаться от принудительной передачи технологий американскими компаниями в Китае, а также хотел получить более четкие гарантии того, что Китай выполнит взятые на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности.

В целом США и Китай в 2019 году провели более 20 раундов торговых переговоров, а к моменту, когда они все сумели договориться относительно основных условий соглашения, в Штатах действовали пошлины на китайские товары объемом $360 млрд в год при том, что Вашингтон угрожал обложить пошлинами товары объемом еще $160 млрд с 15 декабря.

О достижении промежуточного соглашения США и Китай сообщили во второй половине декабря. Это так называемая первая фаза двустороннего торгового соглашения, согласно которой стороны отказались от планировавшихся повышений пошлин на товары друг друга. При этом проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, сообщалось лишь, что подписание сделки состоится в начале января 2020 года.

Тем не менее, как стало ясно из различных официальных заявлений, США отказались от введения дополнительных пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее. Кроме того, Вашингтон согласился сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-я пошлина.

Кроме того, соглашение предусматривало, что Китай нарастит закупки американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. В 2017 году Штаты экспортировали в Китай товары и услуги общей стоимостью $187 млрд. Причем, как заявил президент Трамп, закупки Китаем только американских сельхозтоваров уже "довольно скоро" достигнут $50 млрд в год.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты. Пекин планировал ввести дополнительную 25%-ную пошлину на автомобили, производимые в США, в результате чего размер пошлины для американских машин вырос бы до 40%.

Кроме того, с 1 января 2020 года Китай намерен снизить пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторые высокотехнологичные комплектующих и другие товары. Всего пошлины должны быть снижены или даже обнулены на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран.

Пекин также пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

Снижение санкционных рисков

Антироссийские санкции стали главным фактором выхода инвесторов из рублевых активов в 2018 году, при этом главная негативная реакция инвесторов касалась угрозы введения санкций на операции с российским госдолгом. 2019 год не стал исключением по числу различных санкционных инициатив, однако отсутствие в их числе запрета на операции с ОФЗ позволили рублю отыграть значительную часть предыдущих потерь.

В частности, рубль полностью отыграл потери августа 2018 года, связанные с введением первых санкций в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери. Тогда рубль упал на 7,5% к доллару и на 6,7% к евро.

Первый пакет санкций включал в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

Второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в Солсбери был введен 26 августа 2019 года, новые запреты будут действовать минимум год.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Рубль также проигнорировал дополнительные санкции, которые американские законодатели одобрили в рамках "Закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA). Впервые документ, известный как "санкции из ада", попал на рассмотрение конгрессменам в феврале 2019 года, и с того времени в него не вносились поправки. Значительная часть законопроекта была посвящена теме возвращения Крыма под контроль Украины, внешней политики Москвы относительно Грузии и Молдавии, поддержке Сирии.

Кроме того, под запрет могут попасть сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней.

И наконец, под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Третий пакет санкций связан с санкциями в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Соответствующий законопроект был включен в оборонный бюджет США на 2020 год, закон о бюджете был в сжатые сроки принят Конгрессом и подписан президентом. Этот пакет санкций мог оказать влияние на котировки рубля, однако инвесторы не особо отреагировали на данные ограничения.

Положение о санкциях в National Defense Authorization Act (NDAA) сформулировано на основе законопроекта под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы", предполагающего "сокрушительные, целенаправленные санкции в отношении тех, кто принимает участие в установке российского "Северного потока 2".

Санкции должны коснуться компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

В конце года всплыла новая тема санкций за киберпреступления, которая также не особо повлияла на участников внутреннего валютного рынка. В начале декабря 2019 года стало известно, что против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, введены санкции. В частности, за хакерские атаки под санкции попала российская компания Evil Corp. Среди ее жертв - Bank of America и несколько других американских банков. Всего группировке удалось похитить банковские данные пользователей примерно в 300 финансовых организациях более чем в 40 странах мира.

Сообщалось, что в рамках введенных санкций вся собственность и активы оказавшихся в списке граждан и компаний, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено совершать с ними транзакции.

Цены на нефть: рынки живут решениями ОПЕК+

Важное влияние на котировки рубля традиционно оказывают цены на нефть. Несмотря на то, что в последнее время этот фактор несколько утратил свою значимость в связи с действием бюджетного правила, нефтяная составляющая в стоимости нацвалюты по-прежнему остается на довольно высоком уровне.

По итогам 2019 года нефть Brent подорожала на 20%, WTI - на 26%. Поддержку рынку энергоносителей оказали надежды на торговую сделку между США и Китаем, на восстановление темпов глобального экономического роста, а также соглашения ОПЕК+.

Впервые страны ОПЕК и ряд государств, не входящих в картель (ОПЕК+), договорились о совместном снижении нефтедобычи в декабре 2016 года. С этого времени заседания комитета по мониторингу выполнения соглашения, а также решения ОПЕК+ по его продлению являлись одними из самых значимых событий для мирового энергетического рынка.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Сделка была заключена сроком на полгода, а в июле 2019 года было принято решение продлить ее до апреля 2020 года. В декабре 2019 года министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

Россия согласилась с другими странами ОПЕК+ совокупно сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки, таким образом, теперь сокращение составит 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. "Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам саммита.

При этом, как сообщил Минфин России, средняя цена российской нефти марки Urals в январе-ноябре 2019 года сложилась в размере $63,52 за баррель. За такой же период 2018 года она составляла $70,92 за баррель, таким образом, в текущем году цена снизилась на 11,6%, или на $7,04 за баррель. В ноябре цена была на уровне $63,34 за баррель по сравнению с $64,8 за баррель в октябре прошлого года.

По итогам 2018 года средняя цена нефти марки Urals увеличилась на 32% - до $70,01 за баррель. В декабре она снизилась до $57,59 за баррель по сравнению с $63,61 за баррель в декабре 2017 года.

В 2017 году наблюдался рост цены на 26,6% - до $53,03 за баррель.

ЦБ РФ развернулся к смягчению денежно-кредитной политики в 2019 году

В 2018 году ЦБ РФ году два раза снижал и два раза повышал ключевую ставку, в результате в конце 2018 года размер ставки составлял 7,75% годовых - так же, как и в конце 2017 года, с учетом того, что каждое изменение ставки составляло по 25 базисных пунктов (б.п.).

В 2019 году ЦБ РФ планомерно снижал размер ключевой ставки. В совокупности в прошлом году регулятор пять раз подряд снижал ставку. Пятое снижение ключевой ставки состоялось на декабрьском заседании регулятора - на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.

До этого Банк России снижал ставку три раза (в июне, июле и сентябре) также на 25 б.п. и один раз (в октябре) на 50 б.п.

Главной причиной таких действий регулятора было замедление инфляции быстрее прогноза, продолжение снижения инфляционных ожиданий, а также некоторое ускорение роста российской экономики. Так, по итогам декабрьского заседания ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2019 год с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%, сохранил его на 2020 год на уровне 3,5-4,0%. При этом темп прироста ВВП по итогам 2019 года, по прогнозу ЦБ, может сложиться ближе к верхней границе диапазона 0,8-1,3%.

В целом изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ не оказывало прямого влияния на котировки рубля. Однако размер ключевой ставки и высокая реальная доходность российских активов в сравнении с зарубежными аналогами привлекала на рынок РФ приверженцев стратегии carry trade, что, в свою очередь, являлось фактором роста котировок нацвалюты.

Так, по данным Банка России, в январе-ноябре 2019 года нерезиденты увеличили объем инвестиций в ОФЗ на 1,060 трлн рублей, или на 59,2%, с 1,790 трлн рублей.

В ноябре 2019 года нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 13 млрд рублей, или на 0,5%, до 2,850 трлн рублей с 2,837 трлн рублей. Рынок ОФЗ в ноябре увеличился на 68 млрд рублей, или на 0,8%, до 8,928 трлн рублей с 8,860 трлн рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре снизилась до 31,9% с 32,0%.

Перспективы-2020

Рубль, скорее всего, продолжит плавное укрепление в 2020 году, и по итогам года доллар может приблизиться к 60,5 руб., евро - закрепиться вблизи 68 руб., полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, рубль будет укрепляться в условиях продолжающегося снижения санкционных рисков, роста интереса инвесторов к рублевым активам в рамках стратегии carry trade на фоне смягчения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, а также в связи с прогнозируемым прогрессом в торговых взаимоотношениях между США и Китаем.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, прошедший год оказался весьма успешным, как для инвесторов, так и для брокеров, так как в мировой экономике сформировались условия для повышения деловой и потребительской активности. "США и Китай перешли от торговой конфронтации в более конструктивное русло. Ведущие центральные банки мира активно снижали стоимость денег. Даже ФРС трижды снизила ставку по 25 базисных пунктов. Однако очень немногие центральные банки сохранили реальную положительную доходность своих валют. Среди них остается российский ЦБ, который, хоть и снизил ставку в совокупности на 150 базисных пунктов, но все же придерживается умеренно жесткой денежной политики. Тем не менее, усилия центральных банков вкупе с ослаблением рисков торговой войны должны будут повысить шансы мировой экономики на улучшение ситуации в 2020 году, а фондовые рынки отразят эти надежды в своих индексах. Инвесторы, которые получают все меньше мотивации для консервативных вложений, смогут заработать на росте финансовых активов, а также на улучшении ситуации с выплатой дивидендов компаниями", - подчеркивает Кочетков.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что на российском рынке уже за два дня до нового делового года было тихо. "Логично предположить, что инвесторы давно купили или продали все, что захотели, и теперь могут со спокойной душой дожидаться боя курантов и наступления 2020 года. В начале года мало кто рассчитывал, что отечественные биржи накроет ралли такого масштаба, но реальность превзошла все ожидания. Доллар США за 2019 год упал на 12,2% в паре с рублем, завершив год на отметке 61,99 руб. В пользу "россиянина" сложились практически все возможные обстоятельства: и сильная нефть, и стабильная внешняя конъюнктура, и хорошие реакции внутренней экономики на стратегию ЦБ, и понижение ключевой ставки. Евро упал почти на 14% в паре с российской валютой, в том числе и за счет заметного ослабления евровалюты на мировом валютном рынке. На исходе года евро торговался на отметке 69,47 руб. Уверенный пробой вниз отметки 70 рублей стал новой реальностью уходящего делового года. Это был крайне удачный для инвесторов год, и похоже, как минимум начало следующего окажется аналогичным", - полагает Бодрова.

"Для рубля перспективы первого полугодия выглядят лучше, чем перспективы второго полугодия. Вероятно, в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 руб./$1, чему способствует улучшение геополитического фона по России. Однако во второй половине года рынок будет демонстрировать повышенную чувствительность к американской электоральной повестке - ведь от того, будет переизбран Трамп или нет, зависят перспективы отношений с Россией, а значит, риски новых санкций и перспективность российских рынков. Пока представляется, что в силу этих рисков во второй половине 2020 курс рубля будет находиться в диапазоне 65-70 руб./$1 с вероятным выходом на 70 руб./$1 в случае неблагоприятного сценария", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"По итогам года рубль продемонстрировал самое сильное укрепление среди валют развивающихся стран, так как в начале года был существенно недооценен из-за санкционных рисков, которые в итоге не реализовались. Данный фактор был в значительной мере отыгран в 2019 году, что позволило рублю вернуться к фундаментально более обоснованным значениям, ограничивая потенциал дальнейшего укрепления в 2020 году. Не имея столь существенных специфических факторов поддержки в следующем году, рубль, вероятно, будет в большей степени двигаться в том же тренде, что и остальные валюты развивающихся стран, после того, как в уходящем году рубль демонстрировал существенно более сильную динамику, чем прочие валюты. Наш прогноз валютного курса на будущий год (64 руб./$1 и 73,6 руб./EUR1) сейчас выглядит весьма консервативным. Пересмотр возможен в зависимости от развития событий по теме торговых переговоров в январе", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, в 2019 году российские ОФЗ принесли инвесторам двузначную доходность, и на старте 2020 года ожидается сохранение спроса на рублевый госдолг. "Укрепление рубля и низкая инфляция будут стимулировать спрос инвесторов даже несмотря на то, что Банк России находится в конце стимулирующего цикла и потенциал снижения ключевой ставки ограничен. Главным событием января будет промежуточная сделка США и Китая. Это ключевой риск. Как только рынку станут известны детали широко разрекламированной сделки, может последовать реализация старой биржевой истины "покупай на слухах - продавай на фактах". Подробности первой фазы соглашения могут запустить коррекцию в рисковых активах и оказать давление на российские активы. В этом случае возникает риск всплеска волатильности в рубле и снижение привлекательности carry trade", - полагает Шульгин.