Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3075,33 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1558,39 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 62,19 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "РусАла" (-0,2%).

Выросли акции золотодобывающих компаний на фоне повышения цен на золото (+1,5%, до $1576,2 за тройскую унцию): ПАО "Полюс" (+2,3%), "Лензолота" (+2,2%), "Бурятзолота" (+1,9%), "Селигдара" (+1,6%).

Также подросли бумаги "Роснефти" (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Башнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

В США в пятницу, 3 января, индексы снизились на 0,7-0,8%, максимальными темпами с начала декабря, на фоне опасений возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом. Она была предпринята для спасения американцев от планировавшихся Сулеймани будущих нападений, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео.

Уничтожение американскими военными одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

В понедельник в Азии также преобладает коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,02%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Нефть в понедельник продолжает подъем из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent превысила $70 за баррель и находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,18 за баррель (+2,3% и +3,6% в пятницу), февральская цена WTI - $64,29 за баррель (+2% и +3,1% в пятницу).

В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Тем временем, Госдепартамент США предупредил о "повышенном риске" атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.

Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.