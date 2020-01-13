Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне стабилизации нефти и роста мировых фондовых площадок в преддверии заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3124,75 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1612,46 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 61,01 рубля (-0,05 рубля).

Выросли акции "РусГидро" (+1,7%), "Мечела" (+1,2% и +1% "префы"), "Распадской" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Башнефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,6% "префы").

Подешевели рублевые акции "Яндекса" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%).

Индексы в США в минувшую пятницу просели на 0,3-0,5% после выхода разочаровывающих статистических данных по рынку труда США.

Число рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 145 тыс. человек при прогнозах роста на 160-165 тыс. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их количество выросло на 256 тыс., а не на 266 тыс., как было объявлено ранее. Безработица в США в декабре осталась на минимальном уровне с декабря 1969 года - 3,5%, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя.

Трейдеры продолжают следить за событиями, касающимися конфликта Вашингтона и Тегерана и торговых отношений США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что новые санкции в отношении Ирана окажут серьезное негативное влияние на иранскую экономику. "Я издал указ, предполагающий введение санкций против любого физического или юридического лица, занятого в строительном, производственном, текстильном или горнодобывающем секторах иранской экономики, или любого лица, оказывающего помощь тем, кто участвует в деятельности, которая подпадает под эти санкции. Этот указ окажет серьезное влияние на экономику Ирана, позволяя вводить мощные вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов", - привел слова Трампа пресс-пул Белого дома.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики, как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали. В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры приняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Днем совершеннолетия, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил 31 декабря о намерении подписать с Китаем первую фазу торгового соглашения 15 января. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Нефть в понедельник делает попытки стабилизации после падения на прошлой неделе на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 января. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,02 за баррель (+0,1% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $59,13 за баррель (+0,2% и -0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала более чем на 5%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI потеряла в цене более 6% - это максимальные темпы с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, главным событием недели станет подписание торгового соглашения первой фазы между США и КНР в Вашингтоне 15 января, но эта "старая" новость уже давно отыграна рынком.

Большинство азиатских рынков встретило новую неделю ростом. Нефть отыграла быстрое завершение американо-иранского кризиса - Трамп не выразил интереса в продолжении эскалации. Между тем, число активных нефтяных буровых в США сокращается третью неделю подряд: в пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 11 - до 659 единиц. Ситуация на Ближнем Востоке может вновь вернуться в горячую фазу. В минувшее воскресенье в Ираке были ранены четверо солдат, охранявших авиабазу, на которой размещены американские военные.

Разнообразие внесет стартующий в США период корпоративной отчетности, но и статистика на неделе может подтвердить опасения инвесторов после выхода статистики по рынку труда в США. Российские индексы будут стабилизироваться, а рубль может продолжить укрепление. В поддержку отечественной валюты продолжает работать разница в ставках, а также начинает действовать фактор приближающихся налоговых платежей, считает аналитик.