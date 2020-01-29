Nissan сократит рабочие места в США

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor намерен оптимизировать операции в США, сократив рабочие места и закрыв два региональных офиса продаж.

"С целью адаптации к текущим потребностям бизнеса и улучшения производительности Nissan предложит программы добровольного увольнения сотрудникам в США, - говорится в заявлении Nissan. - Компания также оптимизирует операции региональных подразделений продаж, чтобы лучше поддерживать лидеров и клиентов".

Пакеты добровольного увольнения будут предложены сотрудникам в возрасте от 52 лет, сообщила компания, не уточнив, однако, каких сегментов бизнеса коснутся сокращения и каким будет объем денежных компенсаций, пишет Bloomberg.

В настоящее время число сотрудников Nissan в США составляет порядка 20 тыс., и те, кто может воспользоваться пакетами добровольного увольнения, получат соответствующие уведомления до 31 января.

В 2019 году компания продала 1 млн 345,681 тыс. автомобилей брендов Nissan и Infinity в США - на 10% меньше, чем годом ранее. Продажи люксового бренда Infinity упали более чем на треть.

Nissan сообщила, что начинает публиковать данные о продажах автомобилей в США ежеквартально, а не ежемесячно. Ранее американские автопроизводители General Motors, Ford и FCA перешли на квартальную отчетность о продажах в США.

Арест и побег Карлоса Гона

Nissan, находящаяся в сложной ситуации с момента ареста ее экс-председателя совета директоров Карлоса Гона в ноябре 2018 года, в июле обнародовала план реструктуризации, предусматривающий сокращение 12,5 тыс. рабочих мест по всему миру. Планируемые сокращения в США не учтены в этом плане, сообщила компания.

В октябре прошлого года гендиректором Nissan был назначен Макото Учида, который сменил Хирото Саикаву, занявшего пост CEO еще при Гоне.

Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря 2019 года сбежал в Ливан. Гон провернул сложную операцию, вылетев из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле Гон был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия и не видит шансов на справедливое судебное разбирательство в Японии.

Один из его адвокатов - Нобуо Гохара - сообщил, что Гон предрекает автопроизводителю банкротство в течение следующих двух-трех лет.

В среду японская прокуратура провела обыски в офисе Дзюнъитиро Хиронаки, возглавлявшего команду адвокатов Гона, пытаясь найти документы, которые могли бы пролить свет на побег экс-главы Nissan из страны, сообщил японский телеканал NHK.