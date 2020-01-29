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Спасательное судно SpaceX "поймало" створку обтекателя Falcon 9

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спасательное судно Ms. Tree поймало в надводные сети одну из двух многоразовых створок головного обтекателя ракеты Falcon 9, запущенной на орбиту, сообщила компания-разработчик SpaceX. Вторая створка упала в Атлантический океан, но ее можно будет достать.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить до $6 млн.

Falcon 9 29 января вывела на орбиту 60 мини-спутников связи для глобальной сети интернет-провайдера Starlink. SpaceX сообщила, что группировка спутников успешно развернута. Запуск четырежды переносился из-за неблагоприятной погоды.

Примерно через 45 минут после старта ракеты два специальных морских судна - Ms. Tree и Ms. Chief должны были "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые спускались на парашютах. Удалось это только Ms. Tree.

В январе суда не успели подойти к месту приводнения створок. В декабре 2019 года они также не смогли это сделать из-за волнения на море.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") у побережья штата Южная Каролина в Атлантике.

SpaceX Falcon Starlink

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