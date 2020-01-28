SpaceX в четвертый раз перенесла запуск на орбиту четвертой партии спутников Starlink

Москва. 28 января. INTERFAX.RU -Запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся во вторник, перенесен на 29 января, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска продиктована сохраняющимися плохими погодными условиями для посадки первой многоразовой ступени тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на плавучей платформе в Атлантике. По этой причине запуск, который планировалось осуществить еще в минувший вторник, уже трижды переносился.

"Из-за плохой погоды в районе спасательной операции теперь планируем провести запуск спутников Starlink 29 января в 09:06 (по времени Восточного побережья США (17:06 МСК), - говорится в сообщении.

Это должен быть уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая 2019 года, вторые - в ноябре прошлого года, а третьи - в январе 2020 года. С учетом предстоящего запуска орбитальная группировка системы Starlink должна составить 240 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тысяч спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.