"РусАл" приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "РусАл" решил приостановить работу в Гайане в связи с продолжающимися беспорядками, сообщила компания.

Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".

"В результате не контролируемых органами власти и правопорядка Гайаны длительных противоправных действий, включающих поджог опор линий электропередачи и другого имущества компании, а также перекрытие реки, принято решение о приостановке и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana. Соответствующие уведомления направлены 326 местным сотрудникам", - говорится в сообщении.

"РусАл" работает в республике Гайана с 2004 года и владеет 90% акций BCGI. Компания имеет лицензии на разработку бокситовых месторождений групп Kwakwani, Linden и Ituni. Общие мощности по бокситу оцениваются в 2,3 млн тонн в год.