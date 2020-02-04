РФ поместили между Польшей и африканской Ботсваной в рейтинге самых дорогих стран

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария возглавила рейтинг самых дорогих стран мира для жизни по версии американского издания CeoWorld Magazine, Россия в этом списке из 132 государств заняла 82-е место.

Соседями РФ в этом списке оказались Польша и африканская Ботсвана - 81-е и 83-е места соответственно. На второй строчке рейтинга расположилась Норвегия, на третьей - Исландия. В топ-10 также вошли Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Франция разместилась на 14-м месте, США - на 20-м, Великобритания - на 27-м, Германия - на 29-м, Белоруссия - на 101-м, Украина - на 107-м. Замыкает список из 132 стран Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

При составлении рейтинга анализировались пять основных показателей - стоимость покупки и аренды жилья, цены на продукты и на походы в рестораны, а также покупательская способность населения.