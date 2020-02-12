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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

НЛМК назвал незначительным влияние коронавируса на рынок стали

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пока последствия для рынка стали от ограничений, которые вводятся в мире из-за вспышки уханьского коронавируса, незначительны, однако сложно предсказать, что будет дальше. Это говорится в презентации группы НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"). Компания отчиталась за 2019 год.

Новый коронавирус в Китае

Ситуация "может оказать негативное косвенное воздействие на цены на сталь в других регионах из-за снижения экономической активности", допускают в НЛМК.

Ограничения в Китае вводились после новогодних каникул, 11 февраля в правительстве КНР отмечали, что постепенно возобновляется производство. На утро 12 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 44730 случаев заражения коронавирусом, и еще около 400 - в других странах. Умерли 1115 заболевших.

В IV квартале группа НЛМК сократила показатель EBITDA на 27% по сравнению с третьим кварталом, до $480 млн при прогнозе на уровне $463 млн. EBITDA за весь 2019 год упала на 29%, до $2,564 млрд.

Показатель EBITDA американского подразделения "НЛМК США" в четвертом квартале опустился до минус $37 млн по сравнению с отрицательным показателем в $33 млн кварталом ранее. Рентабельность по EBITDA упала до минус 11%.

Выручка группы НЛМК в октябре-декабре 2019 года сократилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, до $2,312 млрд. Консенсус-прогноз составлял $2,323 млрд (-9,8%).

По итогам года падение выручки составило 12%, до $10,554 млрд.

Инвестиции группы в прошлом году увеличились на 59%, до $1,1 млрд, что соответствует озвученным ранее прогнозам НЛМК.

FCF НЛМК в IV квартале составил $338 млн, повысившись на 36% к III кварталу. Показатель чистый долг/EBITDA сохранился на отметке ниже 1,0х - 0,7х на конец декабря.

В I квартале НЛМК прогнозирует увеличение объемов производства стали до уровня аналогичного периода 2019 года в связи с завершением капремонта в доменном и конвертерном производствах в IV квартале.

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2019 года в размере 5,16 рубля на акцию, что соответствует 148% FCF. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 6 мая 2020 года.

За III квартал дивиденды составили 3,22 рубля на акцию.

Весной 2019 года группа НЛМК объявила о новой дивидендной политике, согласно которой планирует выплачивать акционерам 100% свободного денежного потока (FCF) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше или на уровне 1х.

При левередже больше 1х на выплаты акционерам будет направляться 50% FCF. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов группа будет использовать нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня.

На конец декабря 2019 года чистый долг/EBITDA НЛМК составлял 0,7х.

Уставный капитал НЛМК разделен на 5 млрд 993 млн 227 тыс. 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК Китай Владимир Лисин

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