Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли. О этом говорится в речи председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которую он представит в Конгрессе.

Новый коронавирус в Китае


По его словам, последствия вспышки коронавируса могут привести к проблемам в экономике Китая, а это может сказаться и на всей глобальной экономике в целом.

Пока из речи не следует, что регулятор из-за коронавируса изменил прогнозы для экономики США или что изменилось мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

"FOMC уверен, что текущая денежно-кредитная политика будет поддерживать продолжение экономического роста, сохранение сильного рынка труда и возврат инфляции к целевому показателю ФРС на уровне 2%, - заявил Пауэлл. - До тех пор, пока поступающая экономическая информация в целом согласуется с нашим прогнозом, текущая денежно-кредитная политика будет оставаться целесообразной".

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 11 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Джером Пауэлл ФРС Китай

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название
Военный переворот в Судане

Судан выдаст бывшего президента страны Международному уголовному суду

Лукашенко обвинил российских "людей во власти" в создании антибелорусских фейков

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Новый коронавирус в Китае

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Минск раскрыл детали "засекреченного инцидента" на Белорусской АЭС

Дутерте расторг соглашение о пребывании американских военных на Филиппинах

Новый коронавирус в Китае

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');