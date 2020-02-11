Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли. О этом говорится в речи председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которую он представит в Конгрессе.



По его словам, последствия вспышки коронавируса могут привести к проблемам в экономике Китая, а это может сказаться и на всей глобальной экономике в целом.

Пока из речи не следует, что регулятор из-за коронавируса изменил прогнозы для экономики США или что изменилось мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

"FOMC уверен, что текущая денежно-кредитная политика будет поддерживать продолжение экономического роста, сохранение сильного рынка труда и возврат инфляции к целевому показателю ФРС на уровне 2%, - заявил Пауэлл. - До тех пор, пока поступающая экономическая информация в целом согласуется с нашим прогнозом, текущая денежно-кредитная политика будет оставаться целесообразной".