Минфин пошел на уступки банкам в вопросе госгарантий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ пошел на уступки банковскому сообществу и подготовил изменения в условия выдачи государственных гарантий, которые не потребуют от банков досоздания резервов.

Соответствующее письмо главы Минфина Антона Силуанова на имя президента Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского опубликовано на сайте АБР. В письме указано, что по итогам состоявшегося в январе совещания с участием представителей Минфина, Банка России и других заинтересованных сторон было решено оставить в Бюджетном кодексе РФ только два условия отзыва госгарантий: внесение без предварительного письменного согласия гаранта изменений в кредитное соглашение, обеспеченное госгарантией, а также нецелевое использование средств кредита, выданного под залог госгарантии.

До 2020 года госгарантия могла быть как безотзывной, так и отзывной (в этом случае прописывались условия отзыва). Новая норма Бюджетного кодекса, вступившая в силу с 1 января этого года, оставляет только один вид гарантии - отзывный. Государство может отозвать свои гарантии при выявлении недостаточности обеспечения, несоответствия обеспечения требованиям закона и нормативных актов, а также при выявлении аналогичных обстоятельств у третьего лица, предоставившего обеспечение. Заемщик в этом случае обязан решить возникшие финансовые проблемы, а до этого действие гарантии приостанавливается.

После вступления в силу этих поправок госгарантии не смогут использоваться банками для снижения резервов по кредитам, заявила на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "С внесением изменений поправок в Бюджетный кодекс гарантии перестают быть тем инструментом, по которому мы готовы принимать тот факт, что резервы не создаются. Потому что, когда гарантия может быть отозвана по большому кругу обстоятельств, это не позволяет просто автоматически иметь нулевые резервы (. . .) Институт гарантий существует для того, чтобы понимать, что третье лицо берет на себя обязательства по возврату кредита. Если такое обязательство пропадает, то мы не сможем учитывать его в той мере в гарантиях, как это было до сих пор", - отметила Набиуллина.

Последствиями внесения поправок было обеспокоено и банковское сообщество. Глава ВТБ Андрей Костин заявил в январе, что поправки в Бюджетный кодекс "убивают" этот механизм господдержки, банк больше не будет принимать во внимание госгарантии при выдаче кредитов.