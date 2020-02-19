Российский рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил подъем blue chips вслед за фондовой Азией и выросшей нефтью на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти"; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9%, при этом лидируют в росте бумаги "Норникеля" на новостях от MSCI.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3093,61 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1529,03 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 63,73 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+1,8%), "Роснефти" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Россетей" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Мечела" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Акции "Норникеля", как и ожидалось, заняли место "НОВАТЭКа" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной.

Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (GAZP), "ЛУКОЙЛ" (LKOH), Сбербанк (SBER) и "Норникель". Результаты ребалансировки вступят в силу 28 февраля 2020 года после закрытия торгов.

Накануне вечером стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список, о чем сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC). Санкции введены за операции в Венесуэле. OFAC дала контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading. Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро. "Роснефть" назвала меры OFAC незаконными, хотя санкции не касаются материнской компании.

Просели бумаги "Яндекса" (-0,7%), АФК "Система" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,1%).

В США индексы S&P 500 и Dow Jones просели на 0,3-0,6%, Nasdaq вырос на 0,02% и достиг очередного рекорда. Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее выручке в текущем квартале. Это спровоцировало новый виток опасений, что подрыв глобальных цепочек поставок из-за эпидемии в Китае приведет к негативным последствиям для мировой экономики, пишет MarketWatch.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,7%).

Между тем, в среду в Азии преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%) после публикации данных об умеренном падении японского экспорта в январе и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае.

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

Японский экспорт в январе 2020 года снизился на 2,6% в годовом выражении (до 5,43 трлн иен, или $49,18 млрд) при прогнозах падения на 7% (сокращение зафиксировано по итогам 14-го месяца подряд). Эксперты предупреждают, что распространение китайского коронавируса продолжит оказывать давление на объемы торговли в ближайшие месяцы.

Нефть

Нефть в среду дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле; цена Brent утром находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $58,1 за баррель (+0,6% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $52,67 за баррель (+0,7% и без изменений во вторник).

Тем временем, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, некоторую поддержку развивающимся рынкам оказали сообщения об обсуждении новых мер поддержки экономики в Китае, включая прямое вливание ликвидности, а также объединение авиаперевозчиков (однако источники Bloomberg сообщают, что окончательное решение пока не принято).

Между тем, динамика цен на золото и котировок казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на защитные активы, что подразумевает слабость спроса на рынках акций. В течение дня внимание трейдеров могут привлечь корпоративные события: ожидается публикация отчетности "НОВАТЭКа" и "Роснефти" по МСФО. Котировки акций "Роснефти" могут остаться под давлением из-за новых санкций США (вызванных деятельностью компании в Венесуэле) в отношении дочерней компании "Роснефти", швейцарской Rosneft Trading SA. На валютном рынке сокращение "спроса на риск" выражается в росте индекса доллара (DXY), что подразумевает сохранение в силе возможности повторного тестирования долларом уровня 64 руб./$1 в краткосрочной перспективе.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, в противовес нарастающим спекуляциям в СМИ вокруг перспектив экономического роста из-за коронавируса в КНР фондовые рынки по-прежнему ощущают поддержку со стороны центральных банков, также положительно воспринимаются действия правительства Китая по стабилизации ситуации в экономике.

В среду азиатские рынки умеренно подрастают после информации о том, что Китай намеревается продолжать вливание ликвидности, готов помочь своим небольшим авиакомпаниям, пострадавшим от коронавируса, и вводит субсидии на покупку автомобилей. Также, по данным китайских СМИ, более 80% государственных предприятий возобновило свою работу.

Индекс МосБиржи в среду вслед за глобальными площадками может попытаться отыграть часть потерь вторника и двинуться в направлении 3100 пунктов. В случае же ухудшения конъюнктуры возможен откат к уровням 3050 пунктов - минимума последних двух недель. Из корпоративных новостей повлиять на рынок может отчетность "НОВАТЭКа", которая должна выйти неплохой, и результаты "Роснефти", что теоретически способно сгладить негативный эффект от недавней просадки. Пройдет "День инвестора" "Энел Россия", где ожидаются подробности распределения дивидендов на ближайшие три года, отмечает Антонов.