Государство продало "Фирму Мелодия" в частные руки

Основным владельцем знаменитой советской компании стал "очень закрытый человек, программист"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество продало АО "Фирма Мелодия", которой принадлежит крупнейший аудиоархив страны, частной компании "Формакс" за 329,6 млн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию протокола аукциона. Торги прошли 7 февраля.

"Фирма Мелодия" была создана в 1964 году как всесоюзная фирма граммофонных пластинок и до сих пор принадлежала государству. В контур сделки вошли принадлежащие компании два здания в Москве и земля под ними, общей стоимостью в 300 млн - 350 млн рублей, а также фонотека, оцениваемая в 30 млн – 60 млн рублей.

Аукцион проводил "ВЭБ капитал". Кроме "Формакса" в торгах участвовало ООО "Студия Союз". "Союз" предложил за "Мелодию" начальную цену - 320 млн рублей, "Формакс" - 329,6 млн рублей. Гендиректор "Студии Союз" Александр Бочков объяснил действия на торгах словами "просто не решились на шаг" и "так получилось".

"Формакс" – аудиомаркетинговая компания, посредник между владельцем прав на музыкальные произведения и компаниями, использующими в своей работе музыкальное фоновое сопровождение, – магазинами, кафе, парками. Компания была зарегистрирована в августе 2015 года.

75% в компании принадлежит Михаилу Суконцеву. "Формакс" – единственная компания, владельцем которой является Суконцев, другой информации в открытых источниках о нем нет. Связаться с ним "Ведомостям" не удалось. Еще 25% "Формакса" – у ООО "Первый цифровой агрегатор", единственным владельцем этой компании является Дмитрий Смирнов. Другими активами он также не владеет. Про Суконцева Смирнов рассказал лишь, что он "очень закрытый человек, программист".

Первые три года, по данным "СПАРК", она была убыточной. Гендиректор компании Валерия Брусникина объяснила это затратами на разработку и продвижение сервиса Fonmix, через который потребители получают доступ к базе с легальными музыкальными треками. Отчеты "Формакса" за 2018 и 2019 год закрыты, по словам Брусникиной, в 2019 году компания получила прибыль. На "Фирму Мелодия" компания потратит и собственные и заемные средства, сказал Смирнов.

Позднее "Интерфаксу" в пресс-службе "Мелодии" подтвердили информацию о сделке. Пиар-директор фирмы Карина Абрамян выразила уверенность, что каталог компании сохранится и будет "интегрирован в бизнес-модель нового владельца": "Для нас важно, что смена акционера не помешает "Мелодии" продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки".

"Мелодия" до начала 1990-х годов была единственной звукозаписывающей компанией в стране. В 1991 году она стала творческо-производственным объединением "Мелодия", затем стало ФГУПом и получило фонотеку "Мелодии" за 47 лет и недвижимость.

Росимущество с 2007 года включало "Мелодию" в списки на приватизацию, однако сделку не раз откладывали. В январе 2017 года ФГУП стал АО, 100% акций которого получило Росимущество.

Недвижимость "Фирмы Мелодия" находится на Карамышевской набережной и на Тверском бульваре. В фонотеке компании почти 240 000 аудиопроизведений на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях, в том числе записи советских исполнителей музыки, аудиосказки и раритетные записи (например, голоса Ленина и Маяковского).

В настоящее время "Мелодия" зарабатывает за счет лицензирования музыки, которую хотят использовать в кино и рекламе, за сет продажи дисков и пластинок (39 млн рублей из 53,8 млн рублей общих доходов за 2018 год) и за счет сдачи помещений на Тверском бульваре (7,3 млн рублей за 2018 год).