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Экс-президент ММВБ и "Открытия" Аганбегян возглавил формируемое СП Ротенберга и ВЭБа

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рубен Аганбегян стал гендиректором АО "Группа компаний Нацпроектстрой". Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", назначение состоялось на этой неделе.

Аганбегян - сын ученого-экономиста Абела Аганбегяна, родился в 1972 году, работал в PwC, Clifford Chance, Credit Suisse First Boston, "Тройке Диалог", "Ренессанс Капитале". В 2010 году стал президентом ММВБ, которая под его руководством совершила сделку по приобретению биржи РТС. В 2012-2013 годах - гендиректор ОАО "ФК "Открытие", в 2014-2017 годах - гендиректор и управляющий директор АО "Открытие холдинг". Был президентом и одним из бенефициаров банка "Открытие", в 2017 году столкнувшегося с финансовыми проблемами и в итоге подпавшего под санацию. С 2018 года Аганбегян - в группе ВЭБа, сначала в должности советника гендиректора ООО "ВЭБ Капитал", затем - советника гендиректора АО "ИнфраВЭБ".

"Нацпроектстрой" - компания, на базе которой создается совместное предприятие в области инфраструктурного финансирования и строительства с участием ВЭБа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации. Планируемая доля участия ВЭБа в СП - менее 50%, другие детали сделки госкорпорация не раскрывает.

В минувшем июне ВЭБ объявил, что договорился создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного строительства со "Стройпроектхолдингом" Аркадия Ротенберга (через эту компанию бизнесмен контролирует "Мостотрест"). Для СП "представляют интерес" активы компаний "ТЭК-Мосэнерго", "Трест Гидромонтаж", "ГК 1520" и других, сообщал тогда ВЭБ.

Сейчас "Нацпроектстроем" владеет ЗПИФ "Легион". В дальнейшем ВЭБ и "Легион" внесут в компанию денежные средства и активы, и их доли составят по 43%, а 14% получит некий профильный инвестор, писал в январе РБК со ссылкой на источники.

Рубен Аганбегян Нацпроектстрой

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