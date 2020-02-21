Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3106,03 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1524,71 пункта (-0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,8%.

Доллар к закрытию сессии просел до 64,17 рубля (-0,03 рубля), днем курс поднимался до 64,57 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,7%, доллар подорожал на 0,61 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (-2,6%), "Интер РАО" (-2,1%), "Роснефти" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "РусАла" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Мечела" (-0,7%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+3,8%, до 8507,5 рубля), "Селигдара" (+3,9%), Polymetal (+3,7%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%), "Россетей" (+1,6%), ВТБ (+1%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за 2019 год по РСБУ составила 58,14 млрд рублей, что больше показателя 2018 года на 3,5%, следует из отчетности компании.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1,1%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 упал на 1%) из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тыс. 236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,96%).

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1 тыс. 251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти страны объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Поддержку фондовой Европе днем в пятницу оказала неплохая статистика. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за февраль, по данным исследовательской организации Markit Economics, вырос до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта в январе. Предварительные данные указывали на его снижение до 51 пункта.

Нефть

Нефть в пятницу подешевела на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на ограничение эпидемии. Цена Brent к 18:50 упала на $1,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57,98 за баррель (-2,2% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $52,9 за баррель (-1,8% и +0,9% в четверг).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки акций Polymetal и "Полюса" в конце недели оставались в лидерах повышения и находились у исторических максимумов на фоне достижения золотом пика с февраля 2013 года (+1,6%, до $1646,4 за унцию). Пробитие золотом сопротивления $1620 за унцию открыло ему дорогу к $1700, но в краткосрочной перспективе стремительный рост цен также создает риски некоторой коррекции вниз от текущих значений, что актуально и для акций золотодобывающих компаний.

Для "Полюса" в краткосрочной перспективе важным будет закрепление выше сопротивления 8500 рублей, а сигналом в пользу нисходящей коррекции выступило бы падение бумаг ниже 8300 рублей (в этом случае можно ожидать отката к 8000 рублей). На текущих вершинах открытие новых длинных позиций связано с высоким риском ввиду перекупленности, но может оправдать себя в случае дальнейшего роста цен на золото. Акции "Полюса" в целом продолжают выполнять роль защитного актива.

Нефть Brent подешевела и откатилась к поддержке $58 за баррель. Инвесторы отыграли краткосрочные драйверы повышения и теперь будут ждать новых, вернувшись к вопросу распространения коронавируса и угрозам замедления спроса на "черное золото", полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются в рамках краткосрочных "боковиков". Российскому рынку по-прежнему не удается выйти из диапазона, но во второй половине недели торговля по рублевому индикатору проходила в верхней его части, указывая на ограниченные силы "медведей". Долларовый индекс РТС оказался под более сильным давлением ввиду ослабления рубля, отмечает Кожухова.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, перед выходными рисковые активы, включая нефть, оказались под давлением информационного фона. Несмотря на хорошие новости из Китая, где темпы распространение вируса Covid-19, похоже, удается сдержать, заболевание проявляет себя вне границ КНР. В частности, Южная Корея сообщила о резком всплеске количества выявленных зараженных. Тревожные новости продолжают разогревать котировки золота, что делает бумаги российских золотодобытчиков лидерами роста в конце торговой недели.

Характер торгов на отечественном рынке на будущей укороченной неделе будет неоднородным, шансов на установление четкого тренда в предстоящие торговые сессии немного. Инвесторы продолжат оценивать поступающие данные о распространении Covid-19 за выходные в Китае и в других странах. Также сохранится внимание к сигналам со стороны ключевых монетарных регуляторов, к ключевой статистике и корпоративным новостям.

На будущей неделе Сбербанк, "Норникель", "Евраз", Mail.ru, "Интер РАО" опубликуют финансовые результаты за 2019 год. Индекс МосБиржи на предстоящей неделе может формироваться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации 3050-3150 пунктов, считает Бахтин.

Страхи по поводу коронавируса

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в Китае заметно снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом, но оно весьма резко начало расти в сопредельных странах. Соответственно, опасения рынков касаются уже не только китайской экономики, но и глобальной. В странах ОЭСР темпы роста экономики замедлились в четвертом квартале до 0,2% в год. Поэтому распространение коронавируса может привести к сокращению экономики не только развивающихся, но и развитых стран. Впрочем, также не стоит переоценивать угрозу. По различным оценкам, в год от банального гриппа человечество теряет 300-600 тыс. жизней. На отечественном рынке привычная картина для низких аппетитов к риску: дорожают "Полюс" и Polymetal. По поводу "Роснефти" можно сказать, что рынок реагирует не только на падение мировых цен на нефть, но и на информацию о компенсации Белоруссии российского налогового маневра.

Страхи по поводу коронавируса не позволяют европейским инвесторам обнаружить неожиданные позитивные сюрпризы. Из корпоративных новостей можно отметить сильный отчет германского страховщика Allianz, который также повысил дивиденды на 7% и планирует осуществить обратный выкуп акций на 1,5 млрд евро. Власти Южной Кореи объявили чрезвычайную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в первом по величине городе страны, а также отменили все массовые мероприятия в Сеуле. Соответственно, опасения начинают распространяться не только по экономике КНР, но и по сопредельным странам. А значит, под угрозой дефицита поставки комплектующих и слабости продаж может оказаться гораздо большее число американских компаний, чем ожидалось ранее. В России рынок пока вяло реагирует на рост рисков благодаря своей высокой доходности. Однако и поводов для позитива пока нет, хотя в конце зимы рынки могут найти повод для оптимизма.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-15,2%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (-7%), ПАО "Центральный телеграф" (-4,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-4,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-3,8%).

Просели бумаги "ФосАгро" (-0,6%). Компания в четвертом квартале сократила скорректированную чистую прибыль в 4,3 раза (до 2,5 млрд рублей), отрицательный FCF составил 4,3 млрд рублей. Чистый долг "ФосАгро" в четвертом квартале вырос на 7%, чистый долг/EBITDA - до 1,7х.

Подорожали бумаги "Камчатскэнерго" (+20%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+16,3%, до 238,5 рубля), "Кубаньэнерго" (+3,3%), "ТГК-2" (+5,3% и +5,4% "префы").

Чистая прибыль группы "ЧТПЗ" по МСФО выросла в 2019 году на 29%, до 9,96 млрд рублей (7,72 млрд рублей в 2018 году), следует из годовой отчетности компании. Группа "ЧТПЗ" определила размер минимальной выплаты дивидендов в 2020 и 2021 годах в соответствии с утвержденной дивидендной политикой - не менее 7,5 млрд рублей в год, говорится в сообщении компании.

ЧТПЗ, согласно новой дивидендной политике (утверждена в начале 2020 года), будет направлять на выплаты 100% чистой прибыли по МСФО при соотношении net debt/EBITDA ниже 1,5х. При net debt/EBITDA на уровне 1,5х-2,5х на дивидендные выплаты будет направляться 70% чистой прибыли по МСФО или 100% FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,794 млрд рублей (из них 6,9 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,926 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).