Минфин предложил повысить лимит участия ФНБ в займах на проект с 20% до 40%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ серьезно пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах: они стали более "либеральными" по отношению к инвестору, но одновременно добавились новые ограничения.

Проект поправок в Бюджетный кодекс об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами планки в 7% ВВП Минфин опубликовал в конце ноября. Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, ведомство доработало законопроект, существенно изменив ряд его положений.

Так, в первоначальном варианте поправок предлагалось установить, что доля средств фонда, размещенных в долговые обязательства и акции российских юрлиц, на депозиты и банковские счета/депозиты и счета в ВЭБе, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, не должна превышать 20% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников. Для условного проекта с потребностями в заимствованиях в размере $2 млрд это означало бы возможность привлечь из ФНБ не более $400 млн. А если заложить в формулу требование к инициатору проекта покрыть не менее пятой части его стоимости собственными средствами, на практике это ограничит долю ФНБ планкой в 16% цены проекта, обращало внимание Минэкономразвития (в примере с проектом на $2 млрд: инициатор дает не менее $400 млн, займами покрываются оставшиеся $1,6 млрд, ФНБ может дать не более 20% этой суммы - то есть $320 млн, или 16% от цены всего проекта).

Теперь, как сообщил источник "Интерфакса", Минфин предлагает установить, что средства ФНБ могут составлять не более 40% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников. Таким образом, проект с общим заемным финансированием в $2 млрд теоретически сможет претендовать на привлечение в ФНБ до $600 млн.

Однако одновременно должно соблюдаться и еще одно условие: доля участия ФНБ не может превышать 20% от совокупного объема финансирования отдельного проекта за счет всех источников за вычетом бюджетных средств и заемных средств, привлеченных под государственные (муниципальные) гарантии.

При этом при определении совокупного объема заемного финансирования проекта не учитывается заемное финансирование, предоставляемое юрлицами, которые прямо или косвенно на 25% и более контролирует инициатор проекта либо действия которых он имеет возможность контролировать.

При таких условиях проекты с достаточной долей собственного участия, не привлекающие бюджетные средства или кредиты под госгарантии и не использующие деньги инвестора как заемный капитал, получат возможность претендовать на больший объем участия ФНБ, чем это предполагалось первоначальными поправками.

К примеру, на "проект А" стоимостью $3 млрд, на который инициатор дает $1 млрд и занимает $2 млрд, можно будет привлечь из ФНБ $600 млн. Если же привлечь $2 млрд нужно на проект ценой в $4 млрд (то есть инвестор сам дает не $1 млрд, а $2 млрд), из ФНБ можно будет привлечь уже $800 млн - 40% от заемного финансирования и 20% от общего. В первой версии поправок и "проект А", и "проект Б" могли бы рассчитывать максимум на $400 млн из ФНБ (20% от заимствований, а с учетом поправки на 20% собственных средств - на $320 млн).

При этом использование денег акционера в форме кредитов и средств бюджета/госгарантий пропорционально уменьшит сумму, от которой считается максимальный объем денег ФНБ. Если, например, в "проекте Б" в $2 млрд заимствований есть $500 млн кредита акционера и $100 млн банковского кредита под госгарантию, из Фонда национального благосостояния можно будет привлечь не $800 млн, а $560 млн - то есть 40% от $1,4 млрд.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить предельный срок размещения средств ФНБ в инфраструктурные проекты и в проекты ВЭБа в реальном секторе экономики, реализуемые российскими организациями, а также предоставления экспортных кредитов иностранным государствам в 25 лет.

В законопроекте сохранились поправки, предусматривающие уплату процентов от размещения средств ФНБ в эти долговые обязательства и обязательства иностранных государств по экспортным кредитам по ставкам не ниже доходности обращающихся государственных ценных бумаг РФ в соответствующей валюте на сопоставимый срок. Это положение не распространяется на долговые обязательства, решения о размещении в которые ФНБ были приняты до 2018 года.