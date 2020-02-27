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Крупнейший производитель пива ждет рекордного падения прибыли из-за коронавируса

Крупнейший производитель пива ждет рекордного падения прибыли из-за коронавируса
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) прогнозирует самое существенное падение прибыли как минимум за десятилетие в первом квартале текущего года из-за последствий распространения коронавируса.

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Как говорится в пресс-релизе компании, EBITDA в текущем квартале сократится примерно на 10%. Чистая прибыль AB InBev в октябре-декабре 2019 года составила $114 млн против $456 млн за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные исследовательской компанией FactSet, ожидали показатель в размере $2,82 млрд.

Выручка сократилась до $13,33 млрд по сравнению с $13,79 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $13,67 млрд. EBITDA без учета разовых факторов составила $5,34 млрд по сравнению с $6,02 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель в размере $5,69 млрд.

Объем реализованной продукции в прошедшем квартале 2019 года вырос до 141,98 млн гектолитров с 140,16 млн гектолитров, в органическом выражении показатель вырос на 1,6%.

В Северной Америке продажи продукции снизились на 2,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,2%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи выросли на 3,4%, рост в органическом выражении в Южной Америке также составил 3,4%.

Согласно прогнозу AB InBev, последствия вспышки коронавируса уменьшили ее выручку в первые два месяца 2020 года примерно на $285 млн, а прибыль в Китае - примерно на $170 млн. Акции AB InBev в Брюсселе дешевеют на 4,9%. С начала года капитализация компании снизилась на 19%, до 121,27 млрд евро.

Anheuser-Busch InBev NV AB InBev

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