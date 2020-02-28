Суд обязал "Транснефть" выкупить у ИП землю в Балашихе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области обязал АО "Транснефть-Верхняя Волга" выкупить у индивидуального предпринимателя Константина Шильдина участок площадью 81 384 квадратных метров в Балашихе за 269 млн рублей. Об этом говорится в решении суда.

Шильдин в декабре 2016 года получил в собственность эту участок с землями сельскохозяйственного назначения и с разрешением построить на нем жилье. Он узнал, что под его землей находится отрезок трубопровода - НПП-Восточное полукольцо с 0 по 159, три линии: АБ, ДТ, ТС-1. Это исключает возможность строить на участке многоэтажные жилые дома, говорится в материалах дела.

Шильдин предложил структуре "Транснефти" выкупить у него этот участок, компания отказалась.

Предприниматель получил участок по соглашению об отступном. В выписке из ЕГРН не указано, что в отношении этой земли установлены какие-либо ограничения или обременения.

Право собственности "Транснефть-Верхняя Волга" на НПП-Восточное полукольцо зарегистрировано 25 августа 2017 года. Согласно проведенной в рамках судебного разбирательства экспертизе, земельный участок, принадлежащий ИП, невозможно использовать по целевому назначению в соответствии с установленным в ЕГРН видом разрешенного использования с учетом охранной зоны Кольцевого МНПП с отводами.

Московский кольцевой нефтепродуктопровод (КНПП) представляет собой три закольцованных нитки трубопроводов, по которым, не смешиваясь, транспортируются бензин, дизельное топливо и керосин. КНПП подсоединен отводами к аэропортам Шереметьево, Внуково и Домодедово, имеется также подводящий трубопровод от