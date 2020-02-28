В Лондоне присяжные оправдали экс-банкиров Barclays по делу о мошенничестве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Лондонский суд присяжных оправдал троих бывших топ-менеджеров британского банка Barclays Plc - Роджера Дженкинса, Томаса Калариса и Ричарда Боата, обвинявшихся в мошенничестве при проведении сделок с Катаром в разгар финансового кризиса.

Судебное решение подводит черту под разбирательствами, длившимися более семи лет. Они привели к первому в истории уголовному процессу в отношении британских финансистов в связи с их действиями в кризисный период.

Решение суда присяжных является серьезным поражением для британского Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO), потратившего порядка 15 млн фунтов стерлингов на эти разбирательства, пишет газета Financial Times.

SFO обвиняло топ-менеджеров Barclays в том, что они ввели в заблуждение инвесторов, предоставив ложную информацию относительно деталей двух раундов привлечения средств на общую сумму 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14,4 млрд), которые позволили банку избежать национализации в 2008 году.

Бюро утверждало, что топ-менеджеры Barclays в рамках мошеннической схемы втайне выплатили 322 млн фунтов Катару, чтобы получить от него инвестиции в размере 4 млрд фунтов.

Присяжным потребовалось менее шести часов, чтобы принять решение после длившихся пять месяцев разбирательств.

Британский суд еще в 2018 году отклонил обвинения, предъявленные SFO самому банку, а в 2019 году суд присяжных снял обвинения с Джона Варли, занимавшего пост главного исполнительного директора Barclays в 2008 году, посчитав, что бюро не предоставило достаточных доказательств его вины.

Акции Barclays теряют 4,5% на торгах в Лондоне в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 9%.