Добыча газа "Газпрома" в феврале упала на 8%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В теплом феврале 2020 года добыча газа "Газпромом" снизилась на 8% в годовом измерении после снижения в январе на 6,5% (показатели високосного февраля сравниваем с аналогичным периодом прошлого года по среднесуточным значениям). Таковы расчеты "Интерфакса" по оперативным данным ЦДК ТЭК.

В феврале 2020 года группа добыла 40,6 млрд кубометров газа, годом ранее - 42,72 млрд кубометров, в феврале 2018 года - 41,66 млрд кубометров, в 2017 году - 41,36 млрд кубов, в 2016 году - 35,38 млрд кубометров.

В среднесуточном разрезе февральская добыча "Газпрома" сложилась на уровне 1400 млн кубометров после 1427 млн кубометров в январе. Пиковые мощности "Газпрома" на первый квартал 2020 года были запланированы на уровне 1497,4 млн кубометров - изначально ниже прошлогодних плана (1527,4 млн кубометров на пик) и факта (1526 млн кубометров в среднем за январь 2019).

Средняя температура воздуха в России (в зоне ЕЭС России) в феврале 2020 года оказалась более чем на 4 градуса Цельсия выше, чем годом ранее, а разница с позапрошлым годом оказалась почти 7 градусов. Это был самый теплый февраль за последние четыре года. Но все же февраль 2016 года был теплее нынешнего (на 0,3 градуса), свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС".

При этом в "Газпроме" в феврале 2020 года, наоборот, ждали более холодной погоды (на 3 градуса ниже) по зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

Экспорт

Февральская температура воздуха в Европе оказалась примерно на уровне прошлого года, что оказало поддержку поставкам газа за пределы страны. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в феврале 2020 года мог снизиться до 14 млрд кубометров с 15,17 млрд кубометров за февраль 2019 года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных европейских газотранспортных компаний и "Газпрома". Это ниже на 8%, но это снижение намного меньше 26-процентного обвала показателей в январе.

В том числе через Украину в феврале "Газпром" прокачал 3,93 млрд кубометров после 2,746 млрд кубов в январе. Среднесуточный транзит вырос до 135,5 млн кубов с 88,6 млн кубов в январе. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд кубометров, что в пересчете на сутки составляет 178 млн кубометров.

На европейский рынок продолжают давить (сделанные на случай российско-украинской транзитной драмы) запасы газа в подземных хранилищах и владельцы спешат "поднять" их наверх, пока продолжается сезон отбора. В феврале 2020 года отбор газа из подземок превысил изъятия прошлогодней давности на 13%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Однако "сдуть" запасы до нормального уровня до завершения сезона, конечно, не удастся, и нерастраченный "буфер" снизит спрос в период обновления запасов в ПХГ.

Поставки СПГ на европейский рынок в январе и феврале 2020 стабильно растут примерно на треть по отношению к уровням прошлого года, также следует из данных GIE.

В 2020 году на европейские терминалы в месяц приходит примерно 10 млрд кубометров газа, что уже вполне сопоставимо с объемом поставок российского газа.