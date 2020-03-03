Центробанк обяжут публиковать запрет на привлечение банком вкладов день в день

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о Центробанке в него внесли поправку, по которой ЦБ будет обязан публиковать решение о запрете банкам привлекать вклады физлиц в день принятия этого решения, а не два дня спустя. Это следует из таблицы поправок.

В декабре 2019 года депутаты приняли в первом чтении законопроект, который обязывает Банк России публиковать на своем сайте информацию о вводимых в отношении банков запретах на привлечение денежных средств и ведение банковских счетов физических лиц. Предполагалось, что регулятор должен был это делать через два дня после того, как банку будет направлено такое предписание.

Во втором чтение законопроект может быть рассмотрен 5 марта. Если он будет принят, то вступит в силу через десять дней после публикации.

ЦБ по традиции не комментирует происходящее в действующих банках, чтобы не вызывать ненужную панику. Также он не раскрывает информацию о введении в отношении действующего банка запрета на проведение операций, ограничиваясь общей статистикой по количеству банков-штрафников. Раскрывать данные о запрете на проведение операций ЦБ предложил впервые в апреле 2016 года.