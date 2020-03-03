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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

"Яндекс" выделил соцсеть "Аура" в отдельное юрлицо

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" выделил социальную сеть "Аура" в отдельное юрлицо - ООО "ИИ-Технологии". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", оно было учреждено в декабре 2019 года руководителем "Ауры" Германом Царевым.

2 марта ООО "Яндекс" получило в компании 49%. Доля Царева в "ИИ-Технологии" составила 48%, по 1,5% принадлежит физлицам Андрею Бабаеву и Константину Леху.

"Аура" стала самостоятельным сервисом и самостоятельным юрлицом ООО "ИИ-Технологии". "Аура" теперь доступна по адресу aura.top", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

На 14:30 по Москве 3 марта прежний сайт "Ауры" (yandex.ru/aura) был недоступен в связи с проведением технических работ. "Прямо сейчас разработчики делают какое-то волшебство, ждем вас через несколько минут", - было указано на ресурсе. С 14:40 ресурс перенаправляет на новый адрес "Ауры".

По адресу aura.top с 14:30 мск зарегистрироваться в соцсети может любой пользователь с помощью номера мобильного телефона. Также можно скачать приложение для Android-устройств. Приложение для iOS будет доступно в скором времени.

"Яндекс" запустила собственную социальную сеть "Аура" в режиме тестирования в марте 2019 года. Зарегистрироваться в ней можно было по приглашению от пользователей соцсети.

Особенностью соцсети является то, что она подбирает потенциальных друзей на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса".

В компании не раскрывают текущее количество пользователей "Ауры".

Яндекс Аура

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