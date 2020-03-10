ЦБ РФ обновит оценку влияния возросшей волатильности на рынках

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Банк России с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение, при необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка, говорится в сообщении регулятора.

"Российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты", - констатирует ЦБ.

Банк России напоминает кредитным организациям о тех возможностях, которые уже имеются в рамках текущего регулирования. В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций.

Ранее во вторник также стало известно о дополнительных мерах ЦБ РФ по поддержке банков, транспортных и туристических компаний с учетом распространения коронавируса COVID-19 и последствий этого для отдельных отраслей экономики.