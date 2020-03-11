Акционеры "Мостотреста" обсудят выделение активов для внесения в СП ВЭБа и Ротенберга

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мостотреста" (MSTT) предложит акционерам на внеочередном собрании рассмотреть вопрос о реорганизации компании для инфраструктурного предприятия АО "ГК "Нацпроектстрой" с участием ВЭБа.

"Целью реорганизации станет выделение ряда активов группы "Мостотрест" для их последующей интеграции в совместное предприятие с ВЭБом, где у структур Аркадия Ротенберга будет миноритарная доля", - сообщил "Интерфаксу" представитель Аркадия Ротенберга.

В свою очередь в "Мостотресте" пояснили, что в рамках реорганизации из группы планируется выделить акционерное общество, куда войдут доли в дочерних компаниях. Впоследствии данное АО войдет в состав АО "ГК "Нацпроектстрой".

"Одним из ключевых принципов реорганизации станет соблюдение интересов миноритарных акционеров, которым, в том числе, будет предложено участие в новом предприятии", - сказал представитель "Мостотреста".

"Все условия труда и социальные гарантии в отношении персонала будут распространены на выделяемые активы и сохранятся по итогам реорганизации для сотрудников всех предприятий", - подчеркнули в компании.

В июне прошлого года ВЭБ объявил, что договорился создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного строительства со "Стройпроектхолдингом" Аркадия Ротенберга (через эту компанию бизнесмен контролирует "Мостотрест"). Для СП "представляют интерес" активы компаний "ТЭК-Мосэнерго", "Трест Гидромонтаж" (TRGM), "ГК 1520" и других, сообщал тогда ВЭБ.

СП создается на базе компании "Нацпроектстрой", планируемая доля ВЭБа - менее 50%, сообщала госкорпорация, не раскрывая другие детали сделки. Планируемая доля "Стройпроектхолдинга" также менее 50%, сообщали источники.

Сейчас "Нацпроектстроем" владеет ЗПИФ "Легион". В дальнейшем ВЭБ и "Легион" внесут в компанию денежные средства и активы, и их доли составят по 43%, а 14% получит некий профильный инвестор, писал в январе РБК со ссылкой на источники.

Гендиректором "Нацпроектстроя" в феврале был назначен экс-президент ММВБ и "Открытия" Рубен Аганбегян. С 2018 года Аганбегян - в группе ВЭБа, сначала в должности советника гендиректора ООО "ВЭБ Капитал", затем - советника гендиректора АО "ИнфраВЭБ".