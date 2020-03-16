Акции "Мостотреста" взлетели на 60% на новостях о выкупе с премией к рынку

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Акции "Мостотреста" утром в понедельник подскочили на 60% и обновили семилетние максимумы после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации.

На Московской бирже к 10:34 акции "Мостотреста" подскочили до 190,5 рубля (+60%) при объеме торгов 137,172 млн рублей.

Как стало известно в конце прошлой недели, акционеры "Мостотреста", подконтрольного Аркадию Ротенбергу, на внеочередном собрании 18 мая рассмотрят вопрос о выделении из компании АО "Дороги и мосты". Реорганизация проходит в рамках создания СП с участием ВЭБа - ГК "Нацпроектстрой". Не согласным с реорганизацией миноритариям будет предложен выкуп акций по 220,44 руб. за штуку, сообщила компания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров "Мостотреста" - 24 марта.

Уставный капитал "Мостотреста" поделен на 282 млн 215 тыс. 500 обыкновенных акций номиналом 0,14 руб. АО "ТФК-Финанс", подконтрольное Ротенбергу через ООО "Стройпроектхолдинг", принадлежит 94,2% акций компании, остальное, согласно данным "Мостотреста" - в свободном обращении. Акции компании включены во второй котировальный список Московской биржи.

Цена закрытия торгов в пятницу - 119,1 руб., что на 101,3 руб. ниже цены оферты. В сообщении "Мостотреста" говорится, что цена выкупа была определена "с учетом заключения оценщика ООО "ОК Финансы" и средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате проведения совета".

Как сообщал "Интерфаксу" ранее представитель Аркадия Ротенберга, "Мостотрест" планирует выделить ряд активов для последующей интеграции в совместное предприятие с ВЭБом, где у структур Ротенберга будет миноритарная доля.

В "Мостотресте" поясняли, что в рамках реорганизации из группы планируется выделить акционерное общество, куда войдут доли в дочерних компаниях. Впоследствии данное АО войдет в состав АО "ГК "Нацпроектстрой".