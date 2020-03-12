Белоусов обсудит с крупным бизнесом инвестиции в рамках СЗПК, налоговую нагрузку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в пятницу обсудит с членами бюро правления РСПП меры поддержки инвестиционной активности, рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомых с повесткой встречи.

По их словам, планируется поднять вопрос стимулирования инвестиций с учетом завершающейся работы над законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений", обсудить предложения по новым инструментам поддержки (в т.ч. "фонд фондов", инфраструктурные облигации), а также доработку действующих инструментов, таких как корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) и специнвестконтракты (СПИК 2.0).

Представители бизнеса планируют затронуть тему рисков для инвестиционной активности от повышения НДПИ для ряда ненефтегазовых отраслей, говорят собеседники агентства. Основной акцент здесь планируется сделать на том, что необходимо не увеличивать фискальную нагрузку, а создавать механизмы инвестирования в привлекательные отрасли экономики с достойным уровнем доходности, отмечают они.

В феврале газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Минфин разработал предложения о повышении налога на добычу полезных ископаемых для ряда ненефтегазовых отраслей, в том числе для угольной, алмазной и производства минудобрений. К концу месяца дискуссия была приостановлена, однако возобновилась после резкого падения цен на нефть и курса рубля, говорит источник "Интерфакса", знакомый с ходом обсуждения.

В повестке пятничной встречи также есть вопрос о порядке использования средств ФНБ с учетом изменившейся ситуации в экономике.

Для проработки мер поддержки планируется возобновить деятельность рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов (так называемая рабочая группа Шохина-Силуанова), следует из повестки встречи.