Европейские индексы стали расти максимальными темпами с ноября 2008 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют максимальные темпы роста с ноября 2008 года в ходе волатильной сессии в пятницу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся более чем на 7%, частично отыграв понесенные накануне потери и отступив от минимума с 2013 года. К 15:15 по московскому времени его значение составляло 316,61 пункта.

Рост наблюдается во всех отраслевых группах, при этом в лидерах оказались акции сырьевых компаний.

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель сигнализировало в пятницу, что использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь немецким компаниям и их сотрудникам справиться с последствиями коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

"У нас есть финансовые возможности, чтобы преодолеть этот кризис", - заявил министр финансов Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

По итогам торгов в четверг Stoxx Europe 600 рухнул на 11,48%. В таких сегментах, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, снижение стало максимальным с кризиса 2008 года.

Инвесторов разочаровали объявленные Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры для противостояния последствиям вспышки коронавируса для экономики.

Центробанк сообщил, что временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO), но сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.