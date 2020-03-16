Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и МосБиржи на 1,9-3%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен blue chips на фоне общемирового отката после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,9-3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2246,21 пункта (-3%), индекс РТС - 973,25 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,6%.

Доллар вырос до 73,77 рубля (+1,2 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-6,6%, до 69,1 рубля - минимум с марта 2016 года), АФК "Система" (-6,6%), "Мечела" (-6,5%), "Россетей" (-6,4%), ВТБ (-5%), "Яндекса" (-5%), "ФСК ЕЭС" (-4,8%), "Роснефти" (-4,8%), Сбербанка (-4,6%), "Распадской" (-4,5%), "Магнита" (-4,1%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,4%).

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы подскочили более чем на 9% после объявления президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса, однако неделя завершилась снижением индикаторов (на 8,2-10,4%).

Введение режима ЧС позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из средств Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В частности, будут выделены средства на улучшение диагностики COVID-19 и поддержку медицинских учреждений.

Однако в понедельник в Азии индексы вновь снижаются (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3,8%, китайский Shanghai Composite упал на 3,2%), резко "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 4,8%), несмотря на стимулирующие меры ФРС и Банка Японии.

Федрезерв в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку почти до нуля и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Банк Японии увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

Однако действия регуляторов рынки расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Экономическая активность в Китае резко сократилась в первые два месяца 2020 года на фоне агрессивных мер властей страны по сдерживанию распространения коронавируса.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%. Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Нефть утром в понедельник также дешевеет, инвесторы оценивают принимаемые правительствами и центробанками меры для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса; цена Brent находится на $1,45 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $31,77 за баррель (-6,1% и +1,9% в пятницу), майская цена WTI - $30,67 за баррель (-4,5% и +0,7% в пятницу).

Оба сорта снизились по итогам прошлой недели - Brent потеряла 25%, WTI - 23%. Это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года, по данным Dow Jones Market Data.