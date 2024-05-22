"Мостотрест" не планирует выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мостотрест" рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

Чистая прибыль "Мостотреста" по РСБУ за 2023 год, как сообщалось, выросла в 4,5 раза, до 1,8 млрд рублей. Положительный финансовый результат был сформирован восстановлением отложенных налоговых активов на 1,8 млрд рублей с убытков за 2019-2020 годы. Выручка группы за год сократилась на 19%, до 3,9 млрд рублей.

Последние на данный момент дивидендные выплаты "Мостотрест" производил в 2018 году. За 2017 год было выплачено в общей сложности 10,64 рубля на акцию, в том числе 8,45 рубля промежуточных дивидендов за 9 месяцев (всего 2,385 млрд рублей) и 2,19 рубля финальных (всего чуть более 618 млн рублей)

Годовое собрание акционеров "Мостотреста" пройдет 28 июня в форме заочного голосования. Реестр участников закрывается 3 июня.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тысяч до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.