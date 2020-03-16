Падение рынка акций РФ вслед за миром сгладил отскочивший вверх "Газпром"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; откат индексов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2266,9 пункта (-2,1%, днем индекс падал ниже 2200 пунктов), индекс РТС - 966,93 пункта (-2,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 9%.

Доллар вырос до 73,86 рубля (+1,26 рубля), максимум сделок составил 75,45 руб./$1.

В лидерах отката выступили акции ПАО "Полюс" (-9%), "Газпром нефти" (-7,9%), "Аэрофлота" (-7,1%), "Башнефти" (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (-5,3%), "Норникеля" (-5,3%), "АЛРОСА" (-4,5%), ВТБ (-4,5%).

"Аэрофлот" сообщил, что на фоне пандемии коронавируса отменяет регулярные рейсы по ряду европейских направлений, из-за чего компания ощущает "колоссальное финансовое давление" и предлагает сотрудникам взять отпуск.

Давление на бумаги "Норникеля" и других металлургов оказало падение цен на металлы: никель подешевел на 4,2%, платина - на 10,2%, серебро - на 11,1%.

Выросли бумаги "Магнита" (+5,4%), "Ростелекома" (+4,7%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Интер РАО" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-13,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (-13,5%), "Детского мира" (-11,6%), АДР Qiwi (-11,2%), ПАО "Группа ЛСР" (-10,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-9,9%), "МРСК Урала" (-9,7%), "ТГК-1" (-9,7%).

Выросли акции "Мостотреста" (+52%, до 181 рубля), ПАО "Таттелеком" (+7,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+7,1%), "ФосАгро" (+2,7%), "Аптечной сети 36,6" (+1,8%).

Акции "Мостотреста" поднимались до 201,5 рубля (+69,2%) - максимума с 2012 года после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 140,704 млрд рублей (из них 33,462 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США в пятницу был введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, что позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из средств Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В частности, будут выделены средства на улучшение диагностики COVID-19 и поддержку медицинских учреждений.

В понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 4%, китайский Shanghai Composite упал на 3,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 4,6-4,7%) и Америка (индекс S&P500 теряет 7%, в начале торгов индекс падал более чем на 9%, из-за чего торги приостанавливались), несмотря на стимулирующие меры ФРС и Банка Японии.

Федрезерв в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку практически до нуля и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Банк Японии увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

Однако действия регуляторов рынки расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Экономическая активность в Китае резко сократилась в первые два месяца 2020 года на фоне агрессивных мер властей страны по сдерживанию распространения коронавируса.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%. Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Нефть в понедельник также подешевела, цена Brent к 18:50 по московскому времени откатилась на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $30,85 за баррель (-8,9% и +1,9% в пятницу), майская цена WTI - $30,31 за баррель (-5,6% и +0,7% в пятницу).