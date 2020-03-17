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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Рынок акций РФ во вторник просел вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2224,74 пункта (-1,9%, днем индекс падал к 2170 пунктам), индекс РТС - 934,66 пункта (-3,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 74,99 рубля (+0,34 рубля).

В лидерах снижения выступили акции Сбербанка (-6,1%), "Аэрофлота" (-3%), "Татнефти" (-4,6% и -5,1% "префы"), "Газпром нефти" (-4,6%), "Башнефти" (-4,4% и -5,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-4,3%), "Мосбиржи" (-4%), "Роснефти" (-3,6%), "Россетей" (-3,6%), "РусАла" (-3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,3%).

Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении, заявил первый замглавы Минтранса РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии Росавиации во вторник. Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает сократить аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков.

Выросли акции "Магнита" (+4,9%), "Яндекса" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "Распадской" (+1,7%), "Ростелекома" (+1,6% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2,5% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-18,9%), ПАО "Группа ЛСР" (-9,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-8,6%).

Выросли бумаги банка "Приморье" (+26,9%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+11,7%), "префы" "ТГК-2" (+10,4%), акции "МГТС" (+9,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+8,7%), ПАО "Лензолото" (+4,6%), "ФосАгро" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,616 млрд рублей (из них 34,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе после дневного снижения наметился отскок к вечеру (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,9%) и корректируется Америка (индекс S&P 500 прибавил 4,8% и протестировал 2500 пунктов).

Вышедший во вторник индекс доверия к экономике Германии института Zew в марте на перспективу ближайших 6 месяцев упал до минус 49,5 пункта при прогнозах снижения до минус 30 пунктов с февральских 8,7 пункта.

В США розничные продажи за февраль сократились на 0,5% при прогнозах роста на 0,2% после подъема на 0,3% в январе.

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Нефть во вторник оставалась под давлением продавцов, цена Brent к 18:50 по московскому времени опустилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $30,02 за баррель (-0,1% и -11% в понедельник), майская цена WTI - $29,27 за баррель (+0,9% и -9,6% накануне).

США приняли решение о пополнении стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Московская биржа рынок акций

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