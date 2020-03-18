Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.

По данным Счетной палаты, в прошлом году выявлено 4443 нарушений на общую сумму 884,6 млрд рублей. В 2018 году их было вдвое больше - 9 235, но на сумму, которая более, чем на 100 млрд рублей меньше - 772,7 млрд руб. Для сравнения за 2017 год, когда Счетную палату возглавляла нынешний вице-премьер Татьяна Голикова, нарушений было 6455, но их сумма была намного более впечатляющей - 1 трлн 865,6 млрд рублей.

Ошибки в финансовой отчетности

В отчете сказано, что около 316,1 млрд рублей (или 36 %) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением иной финансовой отчетности. Иными словами, в прошедшем году у Счетной палаты возникли вопросы к именно такому объему денег, отраженному в отчетности главных распределителей бюджетных средств (ГРБС), поясняют в ведомстве.

По информации Счетной палаты, одной из причин образования такой суммы стало грубое нарушение правил финансовой отчетности, то есть искажение указанной суммы в любой строке документа не менее чем на 10 % (около 292 млрд рублей), двумя другими - ошибки, внесенные в финансовую отчетность в результате некорректной инвентаризации (17 млрд рублей), и негрубые ошибки (например, перепутаны цифры в смежных строках) при заполнении бухгалтерской отчетности (6 млрд рублей).

"И если негрубые ошибки, по сути, не несут серьезных последствий, так как легко исправляются, то грубое нарушение правил ведения бухучета и ошибки в результате инвентаризации наказываются административным штрафом", - говорится в отчете.

Такое количество нарушений (всего 541), по мнению Счетной палаты, говорит о "недостаточно качественном управлении бюджетными средствами, выделенными на достижение государственных целей", а также может свидетельствовать о необходимости совершенствовать правила для эффективного бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Также с ведением бухучета связаны нарушения в сфере управления и распоряжения госсобственностью: зафиксировано 292 таких нарушения (в денежном эквиваленте - 106,2 млн рублей); в большинстве случаев причиной этого была некорректная постановка имущества на учет.

Нарушения при госзакупках

Значительная часть - 237,3 млрд рублей, или около 27 % общего объема выявленных нарушений, - приходится на нарушения при госзакупках и закупках некоторыми юрлицами, то есть нарушения федерального закона № 44-ФЗ (о госзакупках). Выборочные проверки обнаружили 906 фактов нарушений. Чаще всего ГРБС существенно изменяли условия контрактов, выполняли их позже установленного срока или предоставляли в реестр недостоверную информацию.

"Наибольший ущерб с денежной точки зрения произошел из-за некорректного обоснования и определения начальной цены контракта, заключенного с единственным поставщиком, при решении сделать закупку у единственного поставщика или в результате бездействия в отношении недобросовестного поставщика услуг", - говорится в отчете.

Неисполнение бюджета

Всего 1725 нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25% общей суммы) было обнаружено при анализе и контроле формирования и исполнения бюджета, из них 1409 нарушений именно при исполнении бюджета, на которые приходится большая часть суммы нарушений - 178,3 млрд рублей.

"Значительная часть этого объема денег появилась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия. Например, один из органов власти не завершил строительство в срок, нарушив свои обязательства, что и привело к необоснованным расходам", - говорится в отчете.

Кроме того, Счетная палата выявила нецелевое использование денежных средств на сумму 294,2 млн рублей. В основном это связано с использованием субсидий на выполнение госзаданий в бюджетных учреждениях.

Ошибки в документах 3% неэффективности

Еще 214 установленных нарушений были совершены при формировании бюджета, то есть именно на этапе подготовки документов. Такие нарушения устраняются до принятия бюджета в Госдуме в третьем чтении и не влекут серьезных последствий.

"Таким образом, Счетной палате удалось предотвратить необоснованное распределение 37,3 млрд рублей, из которых 32,6 млрд рублей были связаны с федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП)", - отмечается в отчете.

Значительное количество нарушений при формировании бюджета и исполнении полномочий органами власти может свидетельствовать о недостаточной эффективности государственного управления и впоследствии негативно сказаться на доверии граждан к государству.

Счетная палата также зафиксировала 65 нарушений, связанных с неэффективным использованием средств и иных ресурсов, на сумму порядка 24 млрд рублей (3% общей суммы). Кроме того, в результате контроля внутреннего аудита объекта проверки было обнаружено 117 нарушений, не имеющих денежного эквивалента, еще 15 нарушений на 16,6 млрд рублей было найдено при использовании средств финансовой и гуманитарной помощи России, а также два нарушения, не имеющих денежного эквивалента, - в сфере деятельности Центробанка РФ.

Также во время контрольных мероприятий было выявлено 768 прочих нарушений на сумму 71,9 млрд рублей, сообщили в Счетной палате.

О пользе проверок

"В целом анализ нарушений, выявленных в результате выборочных проверок, позволяет предсказать риски недостижения тех или иных государственных целей, которые в конечном итоге сказываются на уровне жизни населения. Это также помогает делать выводы о качестве управления страной в целом и выбирать новые управленческие стратегии", - уверены в Счетной палате.

"Более того, проверки предотвращают не только возможные нарушения, но и уже допущенные, а также заставляют более ответственно относиться к использованию бюджетных средств", - подчеркнули там.

Всего в 2019 году было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, что равно количеству проверок за 2017 год, но на сто меньше, чем в 2018-м, когда, согласно отчету, их было 419. План работы на 2019 год состоял из 389 мероприятий, и в итоге выполнение еще 70 было запланировано на 2020 и 2021 годы.

Из завершенных проверок 17 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были проведены Счетной палатой в 2019 году с зарубежными высшими органами аудита (5), а также с региональными контрольно-счетными органами России (12).