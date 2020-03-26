Масложировой союз предложил запретить экспорт подсолнечника на полгода

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Масложировой союз России предложил ввести временный запрет на экспорт семян подсолнечника с 1 апреля, на шесть месяцев. Это предложение повысило закупочные цены на российский подсолнечник в Турции на $20 за тонну.

Союз направил это предложение в Минсельхоз, ответа пока не получил, сообщил "Интерфаксу" представитель союза.

Ранее Масложировой союз предлагал повысить экспортную пошлину на подсолнечник - до 20% с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. Это необходимо, чтобы увеличить загрузку масложировых предприятий и увеличить экспорт подсолнечного масла, которое в последние годы стало драйвером экспортной программы российского АПК, объясняли в союзе.

В Минсельхозе повышение экспортной пошлины обсуждалось. В конце февраля пресс-служба министерства сообщала, что сроки введения пошлины пока не определены, при положительном решении обсуждается введение пошлины сроком до шести месяцев.

С начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 года по 15 марта 2020 года) Россия экспортировала 826 000 тонн семян подсолнечника по сравнению с 59 тыс. тонн за тот же период в прошлом сезоне (данные не учитывают экспорт в страны ЕАЭС за декабрь-марта), сообщил "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу. Семена подсолнечника остаются лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта среди других масличных и продуктов их переработки, отмечалось в обзоре центра.

За неделю с 9 по 15 марта экспорт семян подсолнечника составил 57,4 000 тонн, что на 2,9% больше среднего показателя за четыре недели.

Российский зерновой союз выступает против любых ограничений экспорта подсолнечника. В начале этой недели союз направил в Минфин и ФАС письмо, в котором заявил о недопустимости повышения экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. С этим предложением также выступал Масложировой союз.

В Зерновом союзе не исключают, что вопрос о повышении экспортной пошлины с 6,5% до 20%, который обсуждается уже длительное время, может актуализироваться в связи с планами по ограничению экспорта сельхозпродукции и продовольствия на фоне распространения коронавируса.

Комментируя предложение о полном запрете экспорта, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что "эта словесная интервенция уже сейчас обеспечила рост закупочных цен на российский подсолнечник в Турции на $20 за тонну". "Хотя с января прослеживалось их падение", - добавил он.

"Если к этому добавить - а такая информация уже поступает - проблемы с выдачей фитосанитарных сертификатов на экспорт, то это приведёт к адекватной реакции внешних рынков и спровоцирует рост внутренних цен", - сказал он. При этом он обратил внимание на то, что при этом задача сдерживания внутренних потребительских цен не будет решена.

"А проблемы с невыдачей сертификатов, о которых уже говорят экспортеры, - это не только неправомочно, но и срыв контрактов, утрата доверия к России как к надежному поставщику, огромные убытки компаний в текущей крайне сложной экономической ситуации", - заявил Корбут.

"Такие действия противоречат задачам наращивания производства сельхозпродукции и, соответственно, реализации национального проекта "Экспорт продукции АПК", а также дестимулируют крестьян в период посевной", - сказал он.